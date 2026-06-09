ETXEBIZITZAREN ALOKAIRUA
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Donostiako alokairuko etxebizitzen % 40 24 ordu baino gutxiagoan alokatu ziren

Astearte honetan argitaratutako ikerketa baten arabera, EAEko hiriburuak "alokairu espresa" gehien jasaten dutenen artean daude: Gasteizko tasa % 24koa da, eta Bilbokoa % 23koa.

2026ko lehen hiruhilekoan alokatu ziren etxebizitzen % 16k 24 ordu baino gutxiago zeramatzan merkatuan. Argazkia: Pixabay

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Agentziak | EITB

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2026ko lehen hiruhilekoan Idealista higiezinen atariaren bidez alokatu ziren etxebizitzen % 16k 24 ordu baino gutxiago eman zuten merkatuan, aipatutako konpainiak astearte honetan argitaratutako ikerketa batean adierazi duenez. Eragin handiena jasaten duten hirien artean daude Donostia (% 40), Bartzelona (% 39) eta Girona (% 33).

Ikerketaren arabera, hiri horien atzetik daude Tarragona, Huesca eta Palentzia (% 30), eta horien azpitik daude Guadalajara (% 29), Palma ( % 26), Gasteiz  % 24), Bilbo ( % 23) eta Santa Cruz Tenerifekoa (% 22).

Gainerako merkatu handietan, "alokairu espres" fenomenoaren intzidentziarik handiena Sevillan eta Valentzian (% 13) eta Alacanten (% 11) dago.

Bestalde, fenomeno hori izan ez zuten hiri bakarrak dira Ceuta, Melilla eta Teruel; Leonen eta Ciudad Realen, berriz, % 4 baino ez zen izan.

"Alokairu espresak" probintziaka

Probintzien arabera, Bartzelona dago lehen postuan (% 34), ondoren Gipuzkoa (% 31) eta, azkenik, Tarragona (% 26).

Beste muturrean Teruel dago, "alokairu 'espresik" ez duen probintzia bakarra, eta haren atzetik daude Leon (% 5) eta Salamanca (% 6).

Etxebizitza Donostia Gizartea

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