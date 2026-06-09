El 40 % de las viviendas en alquiler de Donostia se alquiló en menos de 24 horas

El 16 % de las viviendas que se arrendaron a través del portal inmobiliario Idealista en el primer trimestre de 2026 no llevaba ni 24 horas en el mercado, según indica la compañía en un estudio publicado este martes. Entre las ciudades con mayor incidencia destaca San Sebastián (40 %), seguida de Barcelona (39 %) y Girona (33 %).

Según el estudio, a estas ciudades les siguen Tarragona, Huesca y Palencia, que comparten un 30 %; y por debajo se sitúa Guadalajara (29 %), Palma (26 %), Vitoria (24 %), Bilbao (23 %) y Santa Cruz de Tenerife (22 %).

En el resto de grandes mercados la mayor incidencia de los ‘alquileres exprés’ se da en Sevilla y Valencia, ambas con un 13 % y Alicante, con un 11 %.

Por el contrario, las únicas ciudades en las que este fenómeno no existió son Ceuta, Melilla y Teruel, mientras que en León y Ciudad Real solo supuso el 4 %.

‘Alquileres exprés’ por provincias

Por provincias, Barcelona se sitúa a la cabeza con el 34 %, seguida de Guipúzcoa, con un 31 %, y Tarragona, con un 26 %.

En el otro extremo se encuentra Teruel, es la única provincia sin ‘alquiler 'exprés’, seguida por León (5 %) y Salamanca (6 %).