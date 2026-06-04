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Bilboko Euskal Museo berritua ekainaren 10ean irekiko dute eta sarrera doakoa izango da hamar egunez

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Zaharberritze arkitektoniko zein museografiko sakon baten ondoren, ekainaren 21era arte herritarrak doan sartu ahalko dira Euskal Museora, Bilbon. 50.000 piezako bilduma erakusteko espazioan 20.397.401,53 euroko inbertsioa egin dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak, eta proiektuak 5.000 m2 baino gehiagoko erakustokia irabazi du.

Museoak Bilbo Artea

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