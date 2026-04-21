Insaustik Udalaren autonomia defendatu du, Donostiako Infernuko lursail batzuk Eusko Jaurlaritzari lagatzeari uko egin ostean
PSEk, EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak bi udal lurzati Eusko Jaurlaritzari lagatzea eskatu zuten, etxebizitza publikoak eraikitzeko, eta alokairuko etxebizitza babestuak eskaintzeko aukera galdu izana deitoratu dute.
Donostiako alkate Jon Insaustik azpimarratu duenez, "hirigintzaren erantzukizuna Udalarena da". Halaxe esan du Etxegintza udal-sozietateak Eusko Jaurlaritzari Infernu inguruan dauden lursail batzuk ez uztea erabaki ondoren; oposizioko hainbat talderen asmoa zen erakunde hori izatea etxebizitza publikoak sustatzeko arduraduna.
Insaustik ohartarazpen hori egin du Udalean asteartero egin ohi duen prentsaurrekoan, Etxegintzako administrazio-kontseiluak PSEk, EH Bilduk eta Elkarrekin alderdiak batera egindako proposamena baztertzea erabaki eta gutxira. Proposamen horrek udal jabetzako bi lurzati horiek Jaurlaritzari lagatzea eskatzen zuen, aurreikusitako etxebizitza publikoa eraiki zezan.
Erabakia EAJren eta PPren kontrako botoekin hartu da, baina udal erakunde horretan ordezkaritza duten zinegotzien artean bosnako berdinketa izan denez, alkatearen boto haztatuak ezezko iritzia gailentzea ekarri du.
Insaustik argudiatu duenez, Donostiako Infernu inguruko orube horiek "ez dira inoiz Eusko Jaurlaritzaren mahai gainean egon", eta sustapen horretarako "ez du partidarik". "Gure ardura da eta gure zeregina Infernuan sustatzea", adierazi du Donostiako alkateak; are, nabarmendu du "hirigintzaren erantzukizuna Udalarena" dela, kasu honetan, planifikatutako 270 etxebizitza babestuen eraikuntza kudeatzeko.
Insaustik ukatu egin du gai honek Donostiako koalizio gobernuan (EAJ-PSE) arrakala ekarriko duenik, baina sozialistek jeltzaleen jarrera kritikatu dute, eta "zentzuz eta erakundeen arteko lankidetzaz" jokatzeko deia egin dute, "bizitegi-larrialdiari aurre egiteko". Izan ere, sozialisten arabera, "baliabideak optimizatu eta etxebizitza-politika berriei ekin behar zaie, iraungita dauden hirigintza-jarduerak ahaztuta, beharrezko emaitzak eman ez dituztenak".
PSE-EEk ziurtatu du hartutako erabakiak "de facto" ekarriko duela "bi lursailetako baten jabetza esku pribatuetan uztea, bertan alokairuko etxebizitza publikorik ez eraikitzea eta, gainera, Udalak 4 milioi euro inguru ordaindu behar izatea".
Antzeko adierazpenak egin ditu EH Bilduk ere; "tamalgarritzat" jo du Infernuko babes publikoko etxebizitza guztiak alokairu-erregimenera soilik bideratzea ahalbidetuko lukeen proposamena aurrera atera ez izana. Elkarrekin Donostiak, berriz, hiriaren etorkizuna "hipotekatzea" leporatu dio EAJri, "negozio pribatua diru publikoarekin bermatuko duelako".
