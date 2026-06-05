Sanchezek dioenez, ez zituen Diezen "ibilerak" babestu, ez zuen haien berri, eta izan balitu ez zituzkeen onartuko
Pedro Sanchezek iragarri duenez, PSOEko talde juridikoa Leire auziari buruzko dokumentazio guztia aztertzen ari da, alderdiaren "ohorea" babesteko ekintza egokiak abiatzeko. "Nire gobernua gobernu garbia da, nire alderdia alderdi zintzoa da, eta, oroz gain, ustelkeria gutxi batzuen kontua da", azpimarratu du.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ostiral honetan adierazi duenez, ez zuen inoiz Leire Diez PSOEko militante ohiaren "ibileren berri izan, ezta informaziorik ere", eta ziurtatu du horien berri izan balitu ez zituela onartuko.
Montenegroko Tivat herrian EB-Mendebaldeko Balkanak goi-bilerara iritsi denean kazetariei egindako adierazpenetan esan duenez, azken egunotan Leire auziaren autoari eta sumarioari buruz ezagututako informazioek "etsipena eta kezka" eragin dizkiote.
Horri lotuta, Mercedes Gonzalez Guardia Zibilaren zuzendari nagusiari "konfiantza" eta babesa adierazi dizkio, horrek Diez militante sozialista ohiarekin bilerak onartu eta ordu batzuetara, eta esan du lan "oso positiboa" egiten ari dela Guardia Zibilaren barruan.
Mercedes Gonzalezek atzo onartu zuen hiru bilera izan zituela Diezekin, horietako bi Guardia Zibileko gaiekin zerikusirik ez zutenak. Hirugarrenean kasu judizial batean nahastutako komandante bat berriz hartzeko eskatu zion Diezek Gonzalezi, baina uko egin zion horrek.
Bere adierazpenetan, Pedro Sanchezek iragarri du PSOEko talde juridikoak Leire auziari buruzko dokumentazio guztia aztertzen ari direla, alderdiaren "ohorea" babesteko beharrezko ekintzak abian jartzeko.
"Nire gobernua gobernu garbia da, nire alderdia alderdi zintzoa da eta, oroz gain, ustelkeria gutxi batzuena da", azpimarratu du, eta "azpijokoetan" oinarritutako oposizio maltzurra egitea leporatu dio PPri.
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