Sánchez dice que ni avaló ni conoció las "andanzas" de Díez, que "no habría tolerado"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca avaló, "tuvo información ni conocimiento" de las "andanzas" de la exmilitante del PSOE Leire Díez, algo que, según ha subrayado, "no habría tolerado".
En declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat, ha señalado que las informaciones conocidas en los últimos días, sobre el auto y el sumario del caso Leire, le llenan de "decepción y preocupación".
Ha expresado además su "confianza" y apoyo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, horas después de que ésta haya admitido reuniones con la exmilitante socialista, y de quien ha dicho que está haciendo un trabajo "muy positivo" dentro del cuerpo.
Mercedes González admitió ayer haber tenido tres reuniones con Díez, dos de ellas sin relación con asuntos del cuerpo y una tercera en la que esta le pidió la readmisión de un comandante implicado en un caso judicial, a lo que la máxima autoridad del instituto armado se negó.
En sus declaraciones, Pedro Sánchez ha anunciado además que los equipos jurídicos del PSOE están analizando toda la documentación sobre el caso Leire para emprender las acciones oportunas en defensa de la "honorabilidad" del partido.
"Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro y desde luego, la corruptela es de unos pocos", ha remarcado antes de acusar al PP de hacer una oposición marrullera basada en "insidias".
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