Bengoetxea: "Informazioak kezkagarriak dira, egunen batean Sanchez presidenteak azalpenak eman beharko ditu"
Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta lehen lehendakariordea PSOE "ataka zailean" jartzen ari diren ustezko ustelkeria auzien inguruan mintzatu da. Aitortu duenez, "egoera larria da", eta buruzagi sozialistak azalpenak eman beharko ditu. Auziek Jaurlaritzan izan dezaketen eraginaz galdetuta, Bengoetxeak azpimarratu du Gobernuak "euskal agenda" duela eta ez dela "despistatzen".
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Errenteriako alkateak Adingabeen Fiskaltzaren aurrean lekukotasuna emango du bihar Xenpelar auziaren inguruan
Errenteriako Udalak Polizia Judizialaren eta Adingabeen Fiskaltzaren esku utzi zuen atzo sexu-eraso salaketen inguruan duen informazio guztia, eta eduki hori egiaztatzeko deitu dute alkatea.
Leire Diezek Cristina Narbonarekin hitz egin zuen Pedro Sanchez presidentearen aurkako erasoak "bideratzeko" asmoz
UCOk bien arteko elkarrizketa bat jaso du Leire kasuaren sumarioari erantsitako txosten batean.
EITBren euskarazko ikus-entzunezko edukiak ahalik eta gehien zabaltzea babestu du Eusko Legebiltzarrak
EAJren eta PSE-EEren zuzenketa bat da, EH Bilduk EITBk euskarazko audio eta azpitituluen edukia nazioarteko streaming plataformei doan lagatzeko egindako proposamen bat atzera bota ostean. Nazioarteko plataforma eta operadoreekiko harremana ere sustatuko da.
Errenteria, Lezo eta Pasaiako alkateek portuaren eskumenak eskualdatzea eta gobernantza eredu berri bat eskatu dute
Pasaiako portuak "euskal ekonomian zeregin estrategikoa" duela nabarmendu dute, eta portuko eremuak "jarduera berritzaileak eta enplegu berriak sustatzen dituzten enpresen eskura egotea" eskatu dute.
PPk berriro jeltzaleei mezua, Tubos Reunidosen miaketaren ondoren: "Azalpenak eman beharko ditu EAJk"
Guardia Zibilak Tubos Reunidosen egoitzan egindako miaketaren ondoren, Alderdi Popularrak, beste behin, EAJri begiratu dio, ustelkeriaren aurrean zein jarrera duen argitu dezan eskatzeko. Alma Ezcurra PPren Koordinazio Sektorialeko idazkariordeak esan du Euskal Herriko enpresa erreferenteetako bat ustelkeriak zipriztindu ondoren, jeltzaleek euren iritzia eman behar dutela eta herritarrei azalpenak eskaini. "Ustelkeriarekin bat egiten duten edo aurka dauden azaldu behar dute", adierazi du.
David Sanchezek ukatu egin du kontratazioetan eragin izana: "Ez daukat horretarako ahalmenik"
Badajozko Lurralde Auzitegian egiten ari diren epaiketan, David Sanchezek, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen anaiak, ukatu egin du kontratazioetan eragin izana; ez Badajozko kontserbatorioko koordinatzaile gisa berak lortu zuen lanpostuan, ezta Luis Carrero lagunari esleitu ziotenean ere. "Ez dut horretarako ahalmenik, ezta informazio administratiborik ere", esan du.
Estebanek eta Anduezak bien arteko desadostasunen kontua arindu eta Jaurlaritzaren batasuna goraipatu dute
Desadostasunak gorabehera, EAEko erakunde nagusietan koalizioa osatzen duten bi alderdietako buruzagiek azpimarratu dute bat eginda lan egiten dutela "herria aurrera ateratzeko".
UCOk Tubos Reunidosen Bilboko egoitza miatu du
Erregistroa hamar orduz luzatu da. Leire auziaren sekretupeko pieza baten barruko jarduketa bat da, eta Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz egin dute.
UCOk PSOE seinalatu du Leire Diezen sarearen ordainketa guztien "jatorri" gisa
Atestatuan, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko agenteek ustezko ordainketetako batzuk xehatu eta hainbat adibide jarri dituzte.