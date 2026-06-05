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Bengoetxea: "Informazioak kezkagarriak dira, egunen batean Sanchez presidenteak azalpenak eman beharko ditu"

Ibone Bengoetxea sailburu eta lehendakariordea Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta lehen lehendakariordea PSOE "ataka zailean" jartzen ari diren ustezko ustelkeria auzien inguruan mintzatu da. Aitortu duenez, "egoera larria da", eta buruzagi sozialistak azalpenak eman beharko ditu. Auziek Jaurlaritzan izan dezaketen eraginaz galdetuta, Bengoetxeak azpimarratu du Gobernuak "euskal agenda" duela eta ez dela "despistatzen". 

Eusko Jaurlaritza Psoe Pedro Sanchez Ustezko ustelkeria politikoa Politika

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18:00 - 20:00
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PPk berriro jeltzaleei mezua, Tubos Reunidosen miaketaren ondoren: "Azalpenak eman beharko ditu EAJk"

Guardia Zibilak Tubos Reunidosen egoitzan egindako miaketaren ondoren, Alderdi Popularrak, beste behin, EAJri begiratu dio, ustelkeriaren aurrean zein jarrera duen argitu dezan eskatzeko. Alma Ezcurra PPren Koordinazio Sektorialeko idazkariordeak esan du Euskal Herriko enpresa erreferenteetako bat ustelkeriak zipriztindu ondoren, jeltzaleek euren iritzia eman behar dutela eta herritarrei azalpenak eskaini. "Ustelkeriarekin bat egiten duten edo aurka dauden azaldu behar dute", adierazi du.

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David Sanchezek ukatu egin du kontratazioetan eragin izana: "Ez daukat horretarako ahalmenik" 

Badajozko Lurralde Auzitegian egiten ari diren epaiketan, David Sanchezek, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen anaiak, ukatu egin du kontratazioetan eragin izana; ez Badajozko kontserbatorioko koordinatzaile gisa berak lortu zuen lanpostuan, ezta Luis Carrero lagunari esleitu ziotenean ere. "Ez dut horretarako ahalmenik, ezta informazio administratiborik ere", esan du.

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