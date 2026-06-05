La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha advertido este jueves al PNV, tras el registro de la sede de Tubos Reunidos, "buque insignia" en el País Vasco, que va a "tener que decidir" porque "o se está con la corrupción o se está en contra" de ella. "El PNV va a tener que decidir, va a tener que tomar una decisión y va a tener que contarle a los vascos y a todos los españoles qué siente, qué opina y qué medidas va a tomar cuando uno de sus buques insignia se ve manchado por la corrupción del caso Leire y del caso del Partido Socialista", ha manifestado.