EITBren euskarazko ikus-entzunezko edukiak ahalik eta gehien zabaltzea babestu du Eusko Legebiltzarrak
EAJren eta PSE-EEren zuzenketa bat da, EH Bilduk EITBk euskarazko audio eta azpitituluen edukia nazioarteko streaming plataformei doan lagatzeko egindako proposamen bat atzera bota ostean. Nazioarteko plataforma eta operadoreekiko harremana ere sustatuko da.
Eusko Legebiltzarreko Osoko Bilkurak atzera bota du EH Bilduk EITBk euskarazko audioen eta azpitituluen edukiak nazioarteko streaming plataformei "doan" lagatzeko egindako proposamena; izan ere, kontra bozkatu dute EAJk, PSE-EEk, PPk eta VOXek, eta alde bozkatu du EH Bilduk.
Garikoitz Mugika EH Bilduko legebiltzarkideak azaldu duenez, streaming plataformen katalogoetan euskararen presentzia "oso urria" da oraindik, eta horrek "ingurune digitalean euskara desabantailan" jartzen du.
Hori dela eta, Kataluniako Generalitatearen eta 3Caten arteko lankidetza-ereduan oinarritzea eskatu du; izan ere, nazioarteko plataformei audio eta azpititulu asko doan lagatzen dizkiete, eta, horri esker, "katalanez edukiak azkar eta eraginkortasunez zabaldu ahal izan dira, operadoreentzat kostu gehigarririk gabe".
Eusko Jaurlaritzarekin "akordiorik" lortu ez izana deitoratu du EH Bilduk, euskarak "bide partekatu bat behar duelako bere aldeko politikak modu koordinatu eta adimentsuan egiteko".
Garikoitz Mendizabal EAJko legebiltzarkideak esan du ezin direla plataformak euskarazko edukiak izatera "behartu", baina Eusko Jaurlaritzaren lana goraipatu du, "lankidetza eta pizgarri estrategia" baten barruan, euskarazko edukiak zabaltzeko, "plataformekin eta banatzaileekin akordioak eginez".
EH Bilduren proposamenari dagokionez, adierazi du ez dela "komenigarriena" EITBk "edozeini edozein eduki ematea". Gainera, azaldu du 3Catek Primeran plataformak baino "katalogo handiagoa" eta "inbertsio ahalmen handiagoa" duela, baina azpimarratu du euskal katalogoak "katalogo aberatsa, ugaria eta doakoa" eskaintzen duela, "euskarazko edukiaren eskuragarritasuna bermatuta" dagoela ziurtatzeko.
Maider Lainez PSE-EEko legebiltzarkideak azaldu duenez, dozenaka hizkuntza gutxitu daude Europan, baina bost bakarrik dituzte Primeran bezalako plataformak. "17 herrialdetan, bost hizkuntza bakarrik daude, eta, beraz, hizkuntza gutxituen presentzia txikia da ikus-entzunezko plataformetan".
Lainezek "ikus-entzunezkoen alorrean euskara biziberritzeko aliantzak bilatzeko" deia egin du. Arlo horretan, Eusko Jaurlaritzak "euskarazko produkziorako finantziazioa hirukoiztu" duela azpimarratu du, eta horren ondorioz, "Donostiako Zinemaldian euskarazko produkzioak euskal zinemaren historiako indartsuena izan dira".
Laura Garrido PPko bozeramaileak baztertu egin du EH Bilduren "obsesio linguistikoen" ondorio den ekimen "ez oso serioa". "Ez dugu uste hori denik euskal herritarren kezka nagusietako bat une honetan, eta ez dut uste ikus-entzunezko plataforma handiak eztabaida honekin daudenik", esan du.
Azkenik, EAJren eta PSE-EEren proposamen bat onartu du Legebiltzarrak, Eusko Jaurlaritzari EITBrekin elkarlanean aritzeko eskatzen diona, euskarazko ikus-entzunezko edukiak ahalik eta gehien zabaltzeko modurik onena aurkitzeko. Gainera, nazioarteko ikus-entzunezko plataforma eta operadoreekiko harremana sendotzeko eskatu dio, katalogoetan euskarazko edukien eskuragarritasuna handitzeko.
Era berean, euskararen arloan Nafarroa eta Ipar Euskal Herriarekiko lankidetzan ikus-entzunezko eskaintzaren koordinazioa ere sartzeko eskatu du, eduki horiek euskal lurralde guztietan duten presentzia hobetzeko.
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