El Pleno del Parlamento Vasco ha rechazado una propuesta de EH Bildu para que EITB ceda "gratuitamente" su contenido de audios y subtítulos en euskera a las plataformas internacionales de 'streaming', con el voto negativo del PNV, PSE-EE, PP y Vox, y el único voto favorable del grupo proponente.

El parlamentario de EH Bildu Garikoitz Mugika ha explicado que la presencia del euskera en los catálogos de las plataformas de 'streaming' sigue siendo "muy escasa, lo que sitúa al euskera en una clara desventaja en el entorno digital".

Por ello, ha pedido basarse en el modelo de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y 3Cat, quienes ceden gratuitamente a plataformas internacionales una gran cantidad de audios y subtítulos, lo que ha permitido "una rápida y eficaz difusión de contenidos en catalán, sin coste adicional para los operadores".

EH Bildu ha lamentado no haber logrado "un acuerdo" con el Gobierno Vasco, ya que el euskera "necesita de un camino compartido para realizar políticas a su favor de forma coordinada e inteligente".

El parlamentario del PNV Garikoitz Mendizabal ha indicado que "no se puede forzar" a las plataformas a que cuenten con contenidos en euskera, pero ha destacado el trabajo del Gobierno Vasco, dentro de una "estrategia de cooperación e incentivos", para ampliar los contenidos en lengua vasca, "haciendo acuerdos con las plataformas y con los distribuidores".

Respecto a la propuesta de EH Bildu, ha señalado que "no es lo más conveniente" que EITB "dé cualquier contenido a cualquiera". Además ha explicado que 3Cat tiene "un catálogo mayor" y "mayor capacidad de inversión" que la plataforma Primeran, aunque ha resaltado que la vasca "ofrece un rico catálogo en euskera, público y gratuito", para zanjar que "la disponibilidad del contenido en euskera está garantizada".

La parlamentaria del PSE-EE Maider Lainez ha explicado que hay decenas de lenguas minoritarias en Europa, pero las plataformas sólo cuentan con cinco, el catalán, el gallego, el euskera, el luxemburgués y el galés. "En 17 países, solamente cinco lenguas, por lo tanto, la presencia de las lenguas minoritarias es pequeña en las plataformas audiovisuales", ha evidenciado.

Lainez ha apelado a "buscar alianzas para revitalizar el euskera en el ámbito audiovisual". En este ámbito, ha resaltado que el Gobierno Vasco "ha triplicado la financiación para la producción en euskera", lo que ha conllevado sus frutos, como que "las producciones en euskera en el Festival de Cine de Donostia ha sido la más potente de la historia del cine vasco".

La portavoz del PP, Laura Garrido, ha rechazado una iniciativa "poco seria" que solo obedece a las "propias obsesiones lingüísticas" de EH Bildu a costa de la financiación pública. "No creemos que esta sea una de las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca en estos momentos, ni tampoco creo que las grandes plataformas audiovisuales estén con este debate", ha dicho.

Finalmente, el Parlamento Vasco ha aprobado una propuesta de PNV y PSE-EE que pide al Gobierno Vasco colaborar con EITB para encontrar la mejor forma de difundir al máximo los contenidos audiovisuales en euskera que ya existen. Además, le insta a reforzar la relación con plataformas y operadores audiovisuales internacionales para aumentar la disponibilidad de contenidos en euskera en sus catálogos.

Igualmente, solicita que, en la cooperación con Navarra e Iparralde en materia de euskera, se incluya también la coordinación de la oferta audiovisual para mejorar la presencia de estos contenidos en todos los territorios vascoparlantes.