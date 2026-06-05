LEIRE AUZIA

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Cerdanek ukatu du Leire Diezen ustezko sarearen burua dela, eta salatu "kanpaina mediatiko" baten biktima dela

PSOEko Antolakuntza idazkari izandakoaren iritziz, UCOren helburua "pertsonak suntsitzea da, ez delituak ikertzea". Argudiatu duenez, Polizia Judizialak gertakari zehatzak ikertu eta, ondoren, erantzuleak bilatu ordez, "alderantzizko metodologia" erabiltzen du.

(Foto de ARCHIVO) El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Cerdán comparece un día después del consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, el cual aseguró que las obras de duplicación del túnel de Belate, adjudicadas a la UTE de Acciona, Servinabar y Construcciones Osés, "no forman parte de ninguna investigación". Eduardo Sanz / Europa Press 11/2/2026

Cerdan, Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean, joan den otsailean. Artxiboko argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

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Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohiak goitik behera ukatu du Leire auzian, Espainiako Gobernuaren eta PSOEren kontrako ikerketak oztopatzeko ustez sortutako sarean, parte hartu izana, eta are gutxiago horren buru izan izana. "Kanpaina mediatiko baten biktima" izaten ari dela salatu du. 

Diputatu eta buruzagi sozialista ohiak oharra kaleratu du bere errugabetasuna defendatzeko. Auzitegi Nazionalak ikerketapean jarri ditu Cerdan bera, sarearen buru delakoan; Leire Diez militante sozialista eta Gaspar Zarrias Andaluziako presidenteorde izandakoa, besteak beste. Espainiako Gobernua edota PSOE jomuga zuten auzietan justiziaren jarduna oztopatzeko sortutako talde antolatu bateko kide izatea egotzi die epaileak hirurei. 

Leporatzen zaizkion delitu guztiak ukatu ditu, "erabat eta errotik". Gogora ekarri duenez, duela urtebete "antzeko kanpaina mediatiko baten biktima" izan zen, Koldo auzian inputatu baitzuten, eta hainbat hilabetez behin-behineko espetxealdian egon baitzen. Horren harira, gogorarazi du "gutxienez 5 milioi euro kobratu izana" egotzi ziotela, baina gaur-gaurkoz Guardia Zibilaren UCO unitateak ez duela epaitegira hori justifikatzeko ondare txostena bidali. 

UCOren helburua "pertsonak suntsitzea da"

Cerdanek azpimarratu du ez dagoela ustezko sare horren buruzagitza berari egozteko "inongo mezu edo komunikaziorik", eta gogora ekarri du "gertakari berengatik" Madrilgo epaitegi batek abiatutako auzian —hasiera batean kontratu publikoetan egindako ustezko irregulartasunak ikertzeko zabaldu zuten— lekuko gisa deklaratu zuela. Auzi horretatik beste bat eratorri da, Auzitegi Nazionala ikertzen ari dena. Lehen auzi hartan ez zutela ikertu nabarmendu du Cerdanek, eta honakoa erantsi du: "Inork ez du azaldu zergatik abiatu duten beste bigarren auzi hori, ezta legezkoa ote den ere". 

UCOren kontra gogor egin du PSOEren Antolakuntza idazkari ohiak: "Helburua ez da delituak ikertzea, pertsonak suntsitzea baizik". Argudiatu duenez, Polizia Judizialak ez ditu gertakari zehatzen inguruko ikerketak abiatzen, eta, ondoren, erantzuleak bilatzen; "alderantzizko metodologia" darabil. "Pertsona zehatzak aukeratzen dituzte, eta, ondoren, operazioa abiatzen dute horiek izen ona eta ohorea zikintzeko. Horrela bakarrik uler daitezke nire izenaren kontra abiatutako auzi guztiak".

Oharraren amaieran, bere errugabetasuna aldarrikatu du berriro Cerdanek, eta kazetariei "jazartzeari uzteko" eskatu die.

Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Espainiako gobernua Politika

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