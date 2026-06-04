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Errenteria, Lezo eta Pasaiako alkateek portuaren eskumenak eskualdatzea eta gobernantza eredu berri bat eskatu dute

Pasaiako portuak "euskal ekonomian zeregin estrategikoa" duela nabarmendu dute, eta portuko eremuak "jarduera berritzaileak eta enplegu berriak sustatzen dituzten enpresen eskura egotea" eskatu dute.

Alcaldes de la bahía de Pasaia piden el traspaso de las competencias del puerto y un nuevo modelo de gobernanza REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO PASAIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/6/2026
Mikel Arruti, Teo Alberro eta Aizpea Otaegi alkateak, ostegun honetako prentsaurrekoan. Argazkia: Europapress
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Agentziak | EITB

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Errenteria, Lezo eta Pasaiako alkateek azken herri horretako portuaren eskumenak Euskadira eskualdatzea defendatu dute, baita 2023an aurkeztu zuten Etorkizuneko badia dokumentua martxan jartzea aldarrikatu ere, uste baitute euren proposamenak beharrezkoak direla inguruaren "etorkizun soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa" bermatzeko.

EH Bilduko hiru erregidoreek, Aizpea Otaegik (Errenteria), Mikel Arrutik (Lezo) eta Teo Alberrok (Pasaia), "portuaren modernizazioa, gobernantza eredu berria eta herritarren bizi kalitatea erdigunean jarriko duten inbertsio publikoak" eskatu dituzte prentsarekin egindako topaketa batean.

Adierazi dutenez, Pasaiako badiak "ezin du XIX. mendeko logikekin funtzionatzen jarraitu", eta uste dute "premiazkoa” dela “portu-hiri eredua XXI. mendeko erronketara egokitzea". Horretarako, "portuaren modernizazioa herritarren bizi-kalitatearekin, deskarbonizazioarekin eta lehiakortasun ekonomikoarekin" bateragarri egitearen aldeko apustua egin dute.

Arrutik "trafiko astuna hiriguneetatik bereizteko beharra" mahaigaineratu du berriro, eta Lezo eta Oiartzungo industrialdeak gaitasun handiko errepideekin zuzenean lotzeko apustua berretsi du, porturako sarbide berri bat garatzeaz gain, portuko salgaien % 90ek kamioien bidez mugitzen jarraituko dutela aurreikusita.

Era berean, "desegokitzat" jo dute planta logistikoaren proiektua. "Portuko trafikoa ezin da herritarrei bizkarra ematen antolatzen jarraitu; badiak behar dituen konponbideek etorkizunerako ikuspegia behar dute, ez iraganeko errezetak", azpimarratu du Arrutik.

Errenteriako alkateak, bere aldetik, ezinbestekotzat jo du portuaren eta ondoko herrien arteko gobernantza eredua aldatzea, beren interesak "ez baitira kontrajarriak".

"Portuko langileekin eta operadoreekin egon gara, eta planteatzen dituzten neurri asko bat datoz herritarrek eskatzen dituztenekin, eta portuak bere plan estrategikoan planteatutakoaren aurka doaz", adierazi du.

Gainera, agintariek azpimarratu dute portuaren eskumenen transferentzia "funtsezkoa" dela "beharrezkoak diren inbertsio publikoak bizkortu ahal izateko", eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diote ekonomia eta enplegua suspertzeko sortutako Berpiztu funtsa martxan jartzeko, badiak "oraindik eraldaketa handiak" behar dituela iritzita.

Pasaiako portuak "euskal ekonomian zeregin estrategikoa" duela nabarmendu dute, eta portuetako eremuak "jarduera berritzaileak eta enplegu berriak sustatzen dituzten enpresen eskura egotea" eskatu dute.

Pasaia Gipuzkoa EH Bildu Politika

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