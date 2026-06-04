Los alcaldes de Errenteria, Lezo y Pasaia han defendido el traspaso a Euskadi de las competencias del puerto de esta última localidad guipuzcoana y han reivindicado la vigencia del documento La bahía del futuro que presentaron en 2023, al entender que sus propuestas son necesarias para garantizar "el futuro social, económico y medioambiental" del entorno.

Los tres regidores de EH Bildu, Aizpea Otaegi (Errenteria), Mikel Arruti (Lezo) y Teo Alberro (Pasaia), han reclamado, en un encuentro con la prensa, "la modernización del puerto, un nuevo modelo de gobernanza y unas inversiones públicas que pongan en el centro la calidad de vida de los ciudadanos".

Han asegurado que la bahía de Pasaia "no puede seguir funcionando con las lógicas del siglo XIX" y que "es urgente adaptar el modelo de puerto-ciudad a los retos del XXI", para lo que han apostado por compatibilizar "la modernización del puerto con la calidad de vida de la ciudadanía, la descarbonización y la competitividad económica", según explican en un comunicado.

Arruti ha vuelto a plantear "la necesidad de separar el tráfico pesado de los núcleos urbanos" y ha reiterado su apuesta por conectar directamente los polígonos industriales de Lezo y Oiartzun con las carreteras de alta capacidad, además de desarrollar un nuevo acceso al puerto ante la previsión de que el 90 % de las mercancías portuarias se sigan moviendo mediante camiones.

Consideran asimismo "inadecuado" el proyecto de Planta Logística. "El tráfico portuario no se puede seguir organizando a espaldas de la ciudadanía; las soluciones que necesita la bahía requieren de una visión de futuro, no de recetas del pasado", ha recalcado Arruti.

La alcaldesa de Errenteria, por su parte, ha considerado imprescindible un cambio en el modelo de gobernanza entre el puerto y los pueblos contiguos, pues entiende que sus intereses "no son contrapuestos".

"Hemos estado con trabajadores y operadores portuarios, y muchas de las medidas que plantean coinciden con las que la ciudadanía demanda, y van en contra de lo planteado por el puerto en su plan estratégico", ha afirmado.

Han subrayado además que la transferencia de competencias del puerto "es clave para poder acelerar las inversiones públicas necesarias", al tiempo que han pedido al Gobierno Vasco que reactive el fondo Berpiztu, creado para reactivar la economía y el empleo, al considerar que la bahía "aún necesita grandes transformaciones".

Estos alcaldes han destacado que el puerto de Pasaia "tiene un papel estratégico en la economía vasca" y han reclamado que los espacios portuarios "estén a disposición de empresas que promuevan actividades innovadoras y nuevos empleos".