Arabako Aldundiak Sarrea elkartea zigortu du eta baimena ukatu dio horren ordez Bernedoko udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa elkarteari
9.000 euroko isuna ezarri dio Sarrea elkarteari, bai eta 3 urtez dirulaguntza publikorik jasotzeko dekua eta 3 urtez adin txikikoekin aisialdiko jarduerak antolatu edo egiteko inhabilitazioa ere. Sarrearen ordez udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa Kultur Elkarteari atzera bota dio baimen eskaera, Sarrearen inhabilitazioa saihesteko entitate instrumental gisa funtzionatzea leporatuta, lege-iruzurra litzatekeelako.
Arabako Foru Aldundiak debekatu egin du Bernedoko udalekuak egitea, eta 9.000 euroko isuna ezarri dio Sarrea Kultur Elkartea erakunde antolatzaileari. Sarreak, gainera, ezingo du 3 urteko epean haur eta gazteentzako aisialdiko jarduerarik antolatu, eta epe horretan ezingo du laguntza publikorik jaso.
Ana del Val Kultura eta Kirol diputatu eta Gazteria arloko arduradunak agerraldia egin du gaur Arabako Batzar Nagusietan, foru erakundeak egindako administrazio prozesuaren amaieran, "zigor irmoa" dena ezagutzera emateko.
Del Valek jakinarazi duenez, espedientea amaitu ondoren, Foru Erakundeak pertsonazio-idazkia aurkeztu du kasu honen aurretiazko eginbideak egiten ari diren Instrukzioko 3. Epaitegian.
Abiapuntua iazko udan 17 familiak egindako salaketak dira, exhibizionismo-jokabideak, laidoak, hertsapenak, sexu-probokazioak, osotasun moralaren aurkako jokabideak eta sexu-erasoak salatu baitzituzten; parte-hartzaile batzuek kontatu zuten neska-mutilak dutxak partekatzera behartzen zituztela, eta begiraleak ere bertan dutxatzen zirela, haurrekin batera.
Halaber, foru diputatuak argitu duenez, Aldundiak ez du utziko uda honetan "beste elkarte instrumental batek" udaleku horiek egitea. Ildo horretan, Dorrekoa Kultur Elkarteak udalekuak egitea eskatu duela azaldu du, baina "bildutako zantzuen arabera, komunikazioa aurkezten duen erakundeak ez du hirugarren independente gisa jokatzen, aldez aurretik zigortutako jarduerari lotutako erakunde gisa baizik".
Horren hitzetan, Dorrekoak eta Sarreak komunikazio eta antolakuntza sare bera dute, baita egoitza bera ere. Bi elkarteak, finean, Euskal Udalekuak sarearen parte eta, beraz, antolakuntza beraren parte lirateke.
Hori dela eta, argudiaturik Dorrekoa "erakunde instrumental gisa arituko litzatekeela, inhabilitazioa jaso duen jarduera bati jarraipena emateko asmoz", Foru Erakundeak ebatzi du elkarte horrek "aurkeztutako jardueraren aurretiazko jakinarazpenarena baliogabe" deklaratzea, "zigortutako elkarteari lotutako pertsona juridiko baten erabileraren bidez, ustezko lege-iruzur posiblea" ikusten delako, "Sarrea Euskal Udalekuaren inhabilitazioa saihesteko helburuarekin".
Del Valek gaineratu duenez, Sarrea elkarteak Bernedoko administrazio batzarrarekin udalekuetako eraikinaren inguruan duen kontratuak espreski debekatzen du eraikina beste edonori azpialokatzea edo uztea.
Horregatik, adierazi du "ezinezkoa" dela jarduera egitea, 39/2015 Legearen 69.4 artikuluaren arabera, zeinak ezartzen baitu "komunikazio batean funtsezko zehaztugabetasun, faltsutasun edo omisio orok" bertan eskatutako jarduera egitea eragozten duela, hutsune horren berri izaten den momentutik.
Horren harira, Dorrekoa elkarteari ohartarazi dio "jakinarazpen baliozkorik gabe edo administrazio-ebazpenen aurka" jarduerak egiteak zehapen-erantzukizunak eragin ditzakeela, eta, hala badagokio, "ixteko edo utzarazteko" neurriak har daitezkeela, segurtasun juridikoa eta babesa bermatzeko.
Azpierrentamendua debekatuta, kontratuz
Foru diputatuak garatu duenez, Dorrekoak ez dauka "gaitzen duen titulu juridikorik", eta Bernedoko Administrazio Batzarraren jabetzako diren instalazioaren "erabilera eskubidearen esklusibotasuna" du Sarrea Euskal Udalekuak, alokairu kontratu baten bidez, 2030era arte indarrean dagoena. Kontratu horren arabera, "azpierrentamendua espresuki debekatuta" dago, eta, beraz, Dorrekoak ezin du eskuratu edo erregularizatu kontratu horren espresuki debekatzen dion erabilera eskubide bat.
Ildo horretan, del Valek azaldu duenez, "gerora etor litezkeen bidegabekeria juridikoen aurrean, eta horri irtenbide bat emate aldera, Gazteriaren Foru Erakundeak laguntza juridikoa eskaini dio Administrazio Batzordeari kontratua baliogabetzeko".
Era berean, proposatu dio lokala Gazteriaren Foru Erakundeari lagatzeko prozesu bat hastea, irailetik aurrera, espazio horretan Gazteriaren Foru Erakundearen jarduerak garatzeko.
"Adingabearen interes gorenaren defentsa"
Foru diputatuak argi utzi du bere departamentuak "bere gain" hartzen duela ebazpen administratiboa, eta ohartarazi du "iritzi poitikoekin zerikusirik ez" duela.
Del Valek adierazi duenez, bere saila Ertzaintzarekin harremanetan dago, debekuaren ondoren uztailaren 1etik aurrera gerta daitekeen "edozein gatazka saihesteko". "Amets txar honetatik esnatu nahi dugu, zeinetan arduraz eta gardentasunez jokatu dugun, adingabearen interes gorena defendatzeko", esan du.
Uda honi begiraziurtatu du lurraldeko erakunde pribatuek antolatutako kanpamendu guztiei (40 ingururi) aplikatzen ari direla dagoeneko kasu honen berri izan ondoren onartutako araudia. Gainera, gogorarazi duenez, baimendutako udaleku guztien zerrenda bilduko duen kanal bat matxan jartzeko azken lanetan ari direla, familiek kontsultatu ahal izan dezaten.
Horren haritik, familiei gogorarazi die garrantzitsua dela kanpalekuak baimenduta dauden "egiaztatzea", eta irregulartasunak hautemanez gero, horien berri ematea. Era berean, bere babesa eta errespetua helarazi die kaltetutako familiei.
Euskal Udalekuen mezua familiei
Euskal Udalekuak elkarteak mezua bidali die udaldia Bernedoko udalekuetan igarotzeko eskaera egin duten 200 familiei, eta azaldu "abokatuarekin lanean" ari direla haur eta familientzako "aukera eta alternatiba egokienak diseinatzeko". Arabako Foru Aldundiak debekua ezarri eta Instagram sare sozialean elkarteak duen profilean beste mezu bat partekatu du, "triste eta kezkatuta" daudela esanez eta salatuz "legezko betekizun guztiak bete arren" ukatu diotela Dorrekoa elkarteari udalekuak antolatzeko aukera.
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Elkarteak mezua bidali die udaldia Bernedoko udalekuetan igarotzeko eskaera egin duten 200 familiei, eta azaldu "abokatuarekin lanean" ari direla haur eta familientzako "aukera eta alternatiba egokienak diseinatzeko". Arabako Foru Aldundiak debekua ezarri eta Instagram sare sozialean elkarteak duen profilean beste mezu bat partekatu du, "triste eta kezkatuta" daudela esanez eta salatuz "legezko betekizun guztiak bete arren" ukatu diotela Dorrekoa elkarteari udalekuak antolatzeko aukera.
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