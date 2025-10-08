Dagoeneko 17 dira Bernedoko udalekuaren kontra aurkeztutako salaketak, Zupiriaren arabera
Segurtasun sailburuak azaldu duenez, gehienak exhibizionismo eta derrigortze delituekin lotutakoak dira, baina badago sexu erasoarekin zerikusia eduki lezakeen salaketaren bat.
Dagoeneko 17 familiak jarri dute Bernedoko (Araba) udalekuen aurkako salaketa, ia denak sexu askatasunaren aurkako delituengatik, tartean exhibizionismo eta derrigortze delituengatik.
Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan egin dioten elkarrizketan, Bernedoko auziari buruzko xehetasunak eman ditu Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak.
Azaldu duenez, gaur-gaurkoz 17 familiak aurkeztu dute salaketa eta beste hiruzpalau ertzain-etxera gerturatu dira, baina ez dira iritsi salaketa jartzera.
Gehienak exhibizionismo eta derrigortze delituarekin loturikoak direla azpimarratu du Zupiriak, baina gaineratu du badagoela sexu erasoarekin zerikusia eduki lezakeen salaketaren bat.
Delitu zantzurik egon daitekeen galdetuta, hori erabakitzea epaileari dagokiola erantzun du Zupiriak.
Hala ere, udalekuen funtzionamenduaren inguruko gogoeta utzi nahi izan du Zupiriak. Horren ustez, batetik, familiei dagokie haurrak nora bidaliko dituzten begiratzea; bestetik, eskubidea daukate jakiteko udaleku horretan nolakoak izango diren harremanak. Hori dela eta, uste du udalekuen arduradunek gurasoen "onespena" behar dutela "egiten dituzten gauza guztietarako".
"Gutxienez salaketa bat aurkeztera joan diren familien kasuan ez zuten ezagutzen nolakoa izango zen elkarbizitza udalekuaren barruan, eta uste dut hori konpondu beharreko kontua dela", gaineratu du.
Bestalde, Bernedoko udalekuko begiraleek salatutako lintxamenduaren aurrean Zupiriak gogoratu euren burua egoera horretan ikusi dutenek aukera dutela salaketa aurkezteko.
