70 talde feminista baino gehiagok eta LGTBIQ+ taldek Bernedoko udalekuen aurkako "lintxamendu kanpaina" salatu dute

"Ultraeskuinak" eta "puritanismoak" sexu- eta genero-disidentzia adingabeei egindako erasoekin lotu nahi izatea kritikatu dute.
Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo
Bernedoko udalekuen artxiboko irudia.

Azken eguneratzea

70 bat talde feministak eta LGTBIQ+ elkarteak, Bernedoko (Araba) udako kanpalekuak antolatzen dituen Euskal Udalekuak erakundearen aurka egiten ari diren "lintxamendu kanpaina" salatu dute. Egham, Euskal Herriko Gazte Feministak eta EHko Bilgune Feministak daude salatzaileen artean. Justiziak sexu-askatasunaren aurkako ustezko delituen ikerketa abiatu du.

Testuaren sinatzaileek zenbait komunikabide eta alderdi politiko udako kanpamendu horien inguruan zabaltzen ari diren "gezurrak" salatu dituzte. Era berean, egiten ari diren "lintxamendu kanpaina" kritikatu dute, "matxismoa, transfobia, sentsazionalismoa, faxismoa eta arrazismoa" uztartzen dituen estrategia bat delako. Egiten ari diren "erabateko zigorgabetasuna" ere salatu dute. Egoera horren aurrean, "babesa eta elkartasuna" adierazi diete kolonia horietako begiraleei eta komunitateari, eta "eraso zuzenak" jasaten ari direla gaitzetsi dute.

Sinatzaileek diotenez, "feminista transbaztertzaileek, sektore erreakzionarioek, oro har, eta eskuin muturrak Bernedoko udalekuetako dutxa eta bainuen mistotasuna erabili dute egunero zapaltzen gaituen sistemaren makineria esplizituki eta modu antolatuan martxan jartzeko aitzakia gisa". Ildo horretatik, adierazi dutenez, "mugimendu feministak, LGTBIQ+ mugimenduak eta arrazakeriaren aurkako mugimenduak luzaroan borrokatu dira sexuaren eta biluztasunaren inguruan dagoen moralizazioaren eta puritanismoaren aurka, binarismoaren aurka eta heziketa transfeministaren alde". Eta azpimarratu dute "borroka horiek guztiak direla indarkeria matxistari aurre egiteko bidea, eta salatu dute "sexu-genero disidentzia haurren aurkako erasoekin lotu izana".

"Lintxamendu kanpaina eta eraso antolatu hauek olatu erreakzionario oso baten parte dira, ezker- eskuin hedatzen ari dena", gaineratu dute. "Euskararen aurkako erasoen edo langile mugimenduaren kriminalizazioaren gisan, transfobia, misoginia eta arrazakeria ere olatu erreakzionario berberaren parte dira eta askotan ez zaie garrantzi bera ematen", esan dute. Eta agerian utzi dute "ultraeskuinak feminismoaren, sexu genero disidenteon edo pertsona arrazializatuen borrokaren aurkako mezuak erabiltzen dituela gizonen atxikimendua lortzeko".

Sinatzaileen ustez, udaleku hauek "aitzakia soil bat baino ez dira izan munduaren ikuskera transfobikoa eta erreakzionarioa zabaltzeko, eta haren aurka borrokatzen direnei erasotzeko". 

Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Feminismoa LGTBI Ultraeskuina Matxismoa Gizartea

