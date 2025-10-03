Más de 70 grupos feministas y LGTBIQ+ denuncian una "campaña de linchamiento" contra las colonias de Bernedo
Alrededor de 70 colectivos feministas y LGTBIQ+, entre los que se encuentran Egham, Euskal Herriko Gazte Feministak y EHko Bilgune Feminista, han denunciado la "campaña de linchamiento" que se está llevando a cabo contra Euskal Udalekuak, la entidad que organiza los campamentos de verano de Bernedo (Álava). La Justicia ha abierto una investigación por presuntos delitos contra la libertad sexual.
Los firmantes del texto han denunciado las "mentiras" que están difundiendo determinados medios de comunicación y partidos políticos en torno a estos campamentos de verano. Asimismo, han criticado la "campaña de linchamiento" que se está llevando a cabo es una estrategia que combina "el machismo, la transfobia, el sensacionalismo, el fascismo y el racismo". También han denunciado la “total impunidad” con la que se está llevando a cabo. Frente a esta situación, han expresado su "apoyo y solidaridad" a los monitores de estas colonias y a su comunidad, sobre los que ha censurado que están padeciendo "ataques directos".
Los firmantes han lamentado que "feministas transexcluyentes, sectores reaccionarios en general y la extrema derecha han utilizado la mixticidad de duchas y baños de las colonias de Bernedo como excusa para poner en marcha de forma explícita y organizada la maquinaria del sistema que nos oprime a diario". En este sentido, han indicado que "el movimiento feminista, el movimiento LGTBIQ+ y el movimiento antirracista han luchado durante mucho tiempo contra la moralización y el puritanismo en torno al sexo y la desnudez, contra el binarismo y por la educación transfeminista". Y han subrayado que "todas estas luchas son el camino para combatir la violencia machista, y han denunciado que se pretenda "asociar la disidencia sexual y de género con las agresiones" a niños y niñas.
"Estas campañas de linchamiento y ataques organizados forman parte de toda una ola reaccionaria que se extiende a derecha e izquierda, como los ataques contra el euskera o la criminalización del movimiento obrero, la transfobia, la misoginia y el racismo también forman parte de la misma ola reaccionaria", han añadido. Y han puesto de manifiesto que "la ultraderecha utiliza mensajes contra el feminismo, las disidencias sexual y de género o las personas racializadas para lograr la adhesión de los hombres".
Los firmantes consideran que estas colonias de verano "no han sido más que una simple excusa para difundir su concepción transfóbica y reaccionaria del mundo, y para atacar a quienes luchan contra ella".
Más noticias sobre sociedad
Un accidente en la A-8 en Malmasín, sentido Donostia, provoca largas retenciones
Se ha producido una colisión entre tres vehículos dentro del túnel y se ha cortado un carril.
Xabiertxo cumple 100 años: "Creo que la educación actual necesita el ecosistema 'euskaltzale' de aquella época"
Hace 100 años que la tolosarra Ixaka López Mendizabal publicó "Xabiertxo", un libro para enseñar a los niños a leer en euskera. Haritz Azurmendi, miembro de la Fundación Jakin, uno de los encargados de conmemorar el centenario, ha desvelado la historia y todas las curiosidades sobre este icónico libro de texto.
Miles de personas se manifiestan en defensa de Palestina
Los estudiantes universitarios se han manifestado al mediodía en las capitales vascas. Por la tarde, las movilizaciones han comenzado a las 18:30 horas en Pamplona, y a las 19:00 horas será el turno de Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Bilbao. En esta última ciudad además, han convocado una cadena humana frente a la sede del Gobierno Civil.
SOS Deiak prueba el sistema de avisos ES-Alert en Balmaseda
Los móviles que se encontraban este mediodía en Balmaseda han recibido un mensaje del sistema ES-Alert. SOS Deiak informará a la sociedad de sobre cualquier catástorofe a través de este sistema. La prueba tenía como objetivo Con la prueba realizada en Balmaseda se ha querido conocer el grado de efectividad y mejorar la difusión. Tras escuchar el pitido, los dispositivos han recibido un mensaje en euskera, castellano e inglés informando de la prueba.
Las obras del cable submarino de interconexión eléctrica entre Gatika y Capbreton se ha vuelto a paralizar por un vertido en el río Butrón
La Agencia URA ha abierto expediente sancionador contra Red Eléctrica, y ha obligado a paralizar uno de los trabajos de perforación que tenían lugar en la zona de Gatika, motivado por un nuevo vertido a un arroyo del río Butrón, del que tuvieron conocimiento el miércoles. Se trata de un vertido de una sustancia que no se considera tóxica, la bentonita, pero que sí afecta al ecosistema.
Osakidetza inicia la campaña de vacunación contra la gripe, con la novedad este año de una vacuna reforzada para mayores de 75 años
Bajo el lema "Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe. Vacúnate”, Osakidetza invita ya a la población más vulnerable a pedir cita para vacunarse a partir del lunes. La población no considerada vulnerable deberá esperar a noviembre para poder vacunarse.
Palestinarekin Elkartasuna llama a la ciudadanía vasca a denunciar en las calles la agresión a la Flotilla Sumud
La plataforma considera que "es imprescindible seguir impulsando la movilización y la lucha contra Israel y sus cómplices occidentales" y se une a las convocatorias realizadas por Gobal Movement to Gaza en las capitales y municipios de Euskal Herria.
Renfe recupera al completo la circulación ferroviaria los sábados y los domingos entre Bilbao y Santurtzi
Desde el lunes, el tren circula con un horario temporal reducido, del 50 % del habitual, de lunes a viernes, hasta nuevo aviso.
Elhuyar crea una plataforma de doblaje automático en seis idiomas
La fundación Elhuyar ha creado y puesto en marcha la primera plataforma de doblaje automático de Euskal Herria, que permite doblar un contenido audiovisual en seis idiomas -euskera, castellano, francés, inglés, gallego y catalán-, e incuso imitar las voces originales. La nueva herramienta ha sido integrada en su plataforma Aditu que, con las nuevas opciones, pasa de ser una plataforma de creación de subtítulos a incluir la posibilidad de doblarlos de modo automático.