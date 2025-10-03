Polémica
Más de 70 grupos feministas y LGTBIQ+ denuncian una "campaña de linchamiento" contra las colonias de Bernedo

Critican que la "ultraderecha" y el "puritanismo" quieran "asociar la disidencia sexual y de género con las agresiones" a menores.
Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo
Imagen de archivo de las colonias de Bernedo.
Euskaraz irakurri: 70 talde feminista baino gehiagok eta LGTBIQ+ taldeak Bernedoko udalekuen aurkako "lintxamendu kanpaina" salatu dute

Última actualización

Alrededor de 70 colectivos feministas y LGTBIQ+, entre los que se encuentran Egham, Euskal Herriko Gazte Feministak y EHko Bilgune Feminista, han denunciado la "campaña de linchamiento" que se está llevando a cabo contra Euskal Udalekuak, la entidad que organiza los campamentos de verano de Bernedo (Álava). La Justicia ha abierto una investigación por presuntos delitos contra la libertad sexual.

Los firmantes del texto han denunciado las "mentiras" que están difundiendo determinados medios de comunicación y partidos políticos en torno a estos campamentos de verano. Asimismo, han criticado la "campaña de linchamiento" que se está llevando a cabo es una estrategia que combina "el machismo, la transfobia, el sensacionalismo, el fascismo y el racismo". También han denunciado la “total impunidad” con la que se está llevando a cabo. Frente a esta situación, han expresado su "apoyo y solidaridad" a los monitores de estas colonias y a su comunidad, sobre los que ha censurado que están padeciendo "ataques directos".

Los firmantes han lamentado que "feministas transexcluyentes, sectores reaccionarios en general y la extrema derecha han utilizado la mixticidad de duchas y baños de las colonias de Bernedo como excusa para poner en marcha de forma explícita y organizada la maquinaria del sistema que nos oprime a diario". En este sentido, han indicado que "el movimiento feminista, el movimiento LGTBIQ+ y el movimiento antirracista han luchado durante mucho tiempo contra la moralización y el puritanismo en torno al sexo y la desnudez, contra el binarismo y por la educación transfeminista". Y han subrayado que "todas estas luchas son el camino para combatir la violencia machista, y han denunciado que se pretenda "asociar la disidencia sexual y de género con las agresiones" a niños y niñas.

"Estas campañas de linchamiento y ataques organizados forman parte de toda una ola reaccionaria que se extiende a derecha e izquierda, como los ataques contra el euskera o la criminalización del movimiento obrero, la transfobia, la misoginia y el racismo también forman parte de la misma ola reaccionaria", han añadido. Y han puesto de manifiesto que "la ultraderecha utiliza mensajes contra el feminismo, las disidencias sexual y de género o las personas racializadas para lograr la adhesión de los hombres".

Los firmantes consideran que estas colonias de verano "no han sido más que una simple excusa para difundir su concepción transfóbica y reaccionaria del mundo, y para atacar a quienes luchan contra ella". 

