La Ertzaintza investiga el campamento de verano de Bernedo tras una denuncia pública

La Ertzaintza investiga lo ocurrido en un campamento de verano privado organizado el pasado mes de agosto en Bernedo (Álava) por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, tras una denuncia pública presentada por varias familias. Según esa denuncia, los monitores y las monitoras “obligaban” a chicos y chicas de entre 13 y 15 años a ducharse de manera mixta.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha confirmado que la policía autonómica tiene conocimiento de “algunos sucesos que acontecieron en un edificio de Bernedo” en los que estarían implicados menores de edad, y ha precisado que el caso se encuentra en investigación junto a las autoridades judiciales.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, por su parte, ha expresado en un comunicado su “más firme condena hacia cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física o emocional de niños, niñas y adolescentes”. La institución añade que, “de confirmarse, estos hechos serían absolutamente inaceptables”, y subraya la necesidad de aplicar protocolos de protección en todos los campamentos, tanto públicos como privados.

Fuentes consultadas apuntan a que la Ertzaintza ya había recibido un aviso previo. El año pasado, una trabajadora social de la Diputación de Gipuzkoa alertó a la policía de que varios menores habían relatado episodios similares.