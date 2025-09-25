Ertzaintza Bernedoko udalekua ikertzen ari da, salaketa publiko baten ostean
Ertzaintza Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak abuztuan Bernedon (Araba) antolatutako udaleku pribatu batean gertatutakoa ikertzen ari da, hainbat familiak salaketa publikoa aurkeztu ondoren. Salaketa horren arabera, monitoreek 13 eta 15 urte bitarteko neska-mutilak modu mistoan dutxatzera “behartu" egiten zituzten.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak baieztatu duenez, Ertzaintzak "Bernedoko eraikin batean izandako zenbait gertakariren" berri du, zehaztu du kasua ikertzen ari direla, agintari judizialekin batera, deliturik egon den argitzeko.
Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak ohar baten bidez adierazi duenez, "haur eta nerabeen osotasun fisikoa edo emozionala arriskuan jartzen duen edozein egoera gaitzesten du". Erakundeak gaineratu duenez, "baieztatuz gero, gertaera horiek erabat onartezinak izango lirateke", eta kanpaleku publiko zein pribatu guztietan babes-protokoloak aplikatzeko beharra azpimarratu du.
Kontsultatutako iturrien arabera, Ertzaintzak aurretik abisua jaso zuen. Iaz, Gipuzkoako Foru Aldundiko gizarte-langile batek poliziari ohartarazi zion hainbat adingabek antzeko gertaerak izan zituztela.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Espetxera bidali dute Solokoetxeko hilketagatik atxilotuetako bat
Krimenagatik atxilotutako beste biak aske utzi ditu epaileak, kautelazko neurriekin.
"Plazentan oso aztarna baliagarriak egon daitezke umearen bilakaera eta osasuna ulertzeko"
Emakume haurdunen odol eta plazenta laginez osatutako biobanku bat sortu du Osakidetzak, gaitz metabolikoak eta neurologikoak ikertzeko. Nora Fernandez Biobizkaiko IRLAB-Inmunogenetika Ikerketa Laborategiko ikertzaileak iragarri duenez, etorkizunean izan daitezkeen gaitzak "beharbada, plazentan aurreikusi daizteke".
Emakume haurdunen odol eta plazenta laginez osatutako biobanku bat sortu du Osakidetzak, gaitz metabolikoak eta neurologikoak ikertzeko
Gurutzetako Ospitalean erditzen diren emakume haurdunek odol-lagin bat eta plazentaren zati txiki bat eman ahal izango dute. EAEko biobankuan gordeko dira, eta diabetesa, hipertentsioa eta garapen neuronaleko nahasmenduak ikertzeko erabiliko dira, goiz diagnostikatzeko eta hobeto artatzen laguntzeko.
Zupiriak esan du Vueltako hiru "gertakari" ikertzen ari direla
Bingen Zupiriak adierazi duenez, Espainiako Txirrindularitza Itzulian Bilbon gertatu ziren gertakariak ikertzen ari dira. Zehazki, elkarbizitzarako arauen aurkako hiru gertakari ikertzen ari dira. Adierazpenak, gaztelaniaz.
Barakaldo eta Santurtzi arteko tartea autobusez egingo da, Renfeko Aldirietako katenarian izandako matxura konpondu arte
Barakaldo eta Bilbo arteko zerbitzuak, baita Bilbo eta Muskiz artekoak ere, betiko moduan ari dira eskaintzen. Hala ere, Bilbo-Santurtzi ibilbidearen kasuan, trenak Barakaldoko Desertu geltokiraino bakarrik ari dira.
Euskadin adingabeei egindako sexu abusuen biktima ia denak (% 92) neskak dira, eta gehienak, 15 urtetik beherakoak
Save The Children gobernuz kanpoko erakundeak haurren kontrako sexu abusuen inguruko 88 epai aztertu ditu, 2019tik 2024ra bitartekoak. Halaber, kasu guztietan akusatua gizona zen.
Sindikatuek "propagandatzat" jo dute Osakidetzak Lehen Mailako Arretako 13 zentrotan psikologia zerbitzua emango duela iragarri izana
ELA eta LAB sindikatuek ohartarazi dutenez, psikologo horiek "ez dute espezialitaterik, eta ezin izango dute tratamendurik diagnostikatu eta bideratu". Lehen Mailako Arretako osasun zentroetan psikologia zerbitzua ezarriko duen proiektu pilotua aurkeztu die Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Osakidetzako sindikatuei. Osasun Sailak iragarri duenez, helburua "anbulatorioetako arreta emozionalaren irisgarritasuna hobetzea" da.
44 urteko gizonezko bat hil da Arrigorriagan, autoarekin BI-3723 errepidetik AP-68ra erorita
Lau metrotan behera erori da ibilgailua. Pertsona bakarra zihoan barruan, eta tokian bertan zendu da.
EITBren "Glaziarrak agurtzen" lanak aitortza lortu du nazioarte mailan, Venice TV Awards sarietan
Nazioarteko telebista-programen berrikuntza eta bikaintasuna saritzen dituzte Veneziako Telebista golardoek, eta Cross Platform Programming atalean izendatu dute proiektua, EITBk eduki berritzaile eta hainbat euskarritan emititzearen alde egindako apustua aitortuta. Glaziarrak agurtzen PRIMERANen, Euskal Telebistan eta ORAINen estreinatu zen, guztietan egokitutako lengoaia eta formatuak erabilita.