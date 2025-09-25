Araba
Ertzaintza Bernedoko udalekua ikertzen ari da, salaketa publiko baten ostean

Hainbat familiak salatu dutenez, 13 eta 15 urte bitarteko neska-mutilak modu mistoan dutxatzera "behartzen" zituzten.

Arabako Bernedo herrian izan dira udalekuak.

Azken eguneratzea

Ertzaintza Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak abuztuan Bernedon (Araba) antolatutako udaleku pribatu batean gertatutakoa ikertzen ari da, hainbat familiak salaketa publikoa aurkeztu ondoren. Salaketa horren arabera, monitoreek 13 eta 15 urte bitarteko neska-mutilak modu mistoan dutxatzera “behartu" egiten zituzten.

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak baieztatu duenez, Ertzaintzak "Bernedoko eraikin batean izandako zenbait gertakariren" berri du, zehaztu du kasua ikertzen ari direla, agintari judizialekin batera, deliturik egon den argitzeko.

Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak ohar baten bidez adierazi duenez, "haur eta nerabeen osotasun fisikoa edo emozionala arriskuan jartzen duen edozein egoera gaitzesten du". Erakundeak gaineratu duenez, "baieztatuz gero, gertaera horiek erabat onartezinak izango lirateke", eta kanpaleku publiko zein pribatu guztietan babes-protokoloak aplikatzeko beharra azpimarratu du.

Kontsultatutako iturrien arabera, Ertzaintzak aurretik abisua jaso zuen. Iaz, Gipuzkoako Foru Aldundiko gizarte-langile batek poliziari ohartarazi zion hainbat adingabek antzeko gertaerak izan zituztela.

Araba Ertzaintza Gizartea

