Koordinazio mahai batek "udalekuen sisteman izandako akatsak" aztertuko ditu, Bernedoko salaketen ondoren
Nerea Melgosa sailburuak berretsi du Eusko Jaurlaritzak ez zuela Bizkaiko Foru Aldundiak Bernedoko udalekuari buruz 2019an egindako kexaren berririk.
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu Nerea Melgosak iragarri duenez, Eusko Jaurlaritzak eta hiru aldundiek koordinazio-mahai bat sortu dute Bernedoko (Araba) kasuaren ondoren adingabeen udalekuen "sistemak izan ditzakeen akatsak" aztertzeko eta araudi berri bat egiteko.
Bilbon egindako prentsaurreko batean, Melgosak esan du hiru foru diputatuekin bildu dela eta koordinazio mahai bat sortzea adostu dutela, "sistemak izan ditzakeen akatsen azterketa bateratua egiteko, gertatutakotik ikasteko eta prozedurak eskura dauden tresna guztiekin indartzeko".
Gai honetan gizarteak "koordinazioa, zorroztasuna eta erantzuteko gaitasuna” eskatzen dituela gaineratu du. "Erreakzionatzeko gaitasuna izan behar da, berriro gerta ez dadin", gehitu du.
Hori dela eta, datorren astean lau erakundeen arteko bilera "teknikoa" egingo dutela jakinarazi du, "araudiari dagokionez zerk huts egin duen ulertzeko".
Melgosak ohartarazi du adingabeen aisialdiari buruzko araudi berri bat egiteko asmoa duela Eusko Jaurlaritzak eta horretan ari zirela Bernedoko udalekuaren kasua argitara irten baino lehen. Indarrean dagoenak urte asko dituela, "errealitatea aldatu dela" eta ez dagoela Gazteriaren Lege berrira egokituta onartu du.
Aldatuko diren alderdietako bat aisialdiko begiraleen prestakuntza eta titulazioa izango da, "aisialdiko eskolek ematen dutena baino ziurtagiri handiagoa" egon dadin.
Sailburuak azaldu duenez, Bernedoko udalekuetan gertatutakoaren ikerketak bi bide jarraitzen ditu. Judizialari dagokionean, lehen bait lehen gertatutakoa argitzeko premia dagoela esan du. Administratiboaren alorrean, berriz, gogorarazi du udalekua kudeatzen duen elkarteak ez ziola bere jardueraren berri eman Arabako Foru Aldundiari.
Melgosaren hitzetan, Eusko Jaurlaritzak ez daki zenbat urte zeramatzan udalekuak jardueren berri eman gabe lanean. Horrez gainera, esan du Jaurlaritzaren erregistroan ez dagoela foru aldundiek aurkeztutako inolako kexarik.
Orain arte, sexu-askatasunaren aurkako delituak argudiatuz, 12 salaketa aurkeztu dira Ertzaintzan. Salaketen arabera, begiraleek dutxa mistoetan dutxatzera behartzen zituzten adingabeak.
Horrelako kasuetan jarduteko aterki juridiko bati buruz galdetuta, Melgosak esan du kargura iritsi zenean hasi zirela araudia berrikusteari buruz hitz egiten.
