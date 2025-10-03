Araba
Dagoeneko 12 familiak jarri dute salaketa Bernedoko kanpalekua dela eta

EITBk jakin duenez, kaltetuek jarduerek eragindako eragozpenak alegatu dituzte, eta azkar esku hartzeko eskatu diete agintariei.

Agentziak | EITB

