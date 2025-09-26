Zupiriak salaketa jartzeko eskatu die Bernedoko udalekuetako haurren familiei, deliturik dagoela uste badute
PPko legebiltzarkide Ainhoa Domaicak adingabeak babestu ez izana aurpegiratu dio Segurtasun sailburuari, Jaurlaritza "beste alde batera" begira egon dela iritzita.
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak adierazi duenez, seme-alabak Bernedoko (Araba) udalekuetara bidali dituen gurasoren batek delituren bat gertatu dela uste badu, "ertzain-etxean edo epaitegi batean jarri beharko du salaketa".
Udaleku horretara joan ziren haurren senide batzuen salaketa publikoak izan ditu hizpide Zupiriak, Eusko Legebiltzarreko kontrolerako saioan. Salaketa horien arabera, begiraleak biluzik dutxatzen ziren 13 eta 15 urte bitarteko neska-mutilekin, eta dutxak partekatzera behartzen zituzten.
PPko legebiltzarkide Ainhoa Domaicari erantzunez egin ditu adierazpenok Zupiriak. Izan ere, adingabeak babestu ez izana aurpegiratu dio Domaicak, Jaurlaritza "beste alde batera" begira egon dela iritzita.
Horren aurrean, Zupiriak PPko legebiltzarkidearen hitzak kritikatu ditu, eta "ez dute oinarririk" esateaz gain, kontuz ibiltzeko eskatu dio, "adingabeak baitira".
"Norbaitek arau-hausteren bat egon dela edo eskubideren bat urratu dela pentsatzen badu, polizia-etxe batera joan eta salaketa bat jar dezala, balioa izan dezan", azpimarratu du.
