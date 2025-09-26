Udalekua

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zupiriak salaketa jartzeko eskatu die Bernedoko udalekuetako haurren familiei, deliturik dagoela uste badute

PPko legebiltzarkide Ainhoa Domaicak adingabeak babestu ez izana aurpegiratu dio Segurtasun sailburuari, Jaurlaritza "beste alde batera" begira egon dela iritzita.

legebiltzarrera bidean

Bingen Zupiria Segurtasuneko sailburua

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak adierazi duenez, seme-alabak Bernedoko (Araba) udalekuetara bidali dituen gurasoren batek delituren bat gertatu dela uste badu, "ertzain-etxean edo epaitegi batean jarri beharko du salaketa".

Udaleku horretara joan ziren haurren senide batzuen salaketa publikoak izan ditu hizpide Zupiriak, Eusko Legebiltzarreko kontrolerako saioan. Salaketa horien arabera, begiraleak biluzik dutxatzen ziren 13 eta 15 urte bitarteko neska-mutilekin, eta dutxak partekatzera behartzen zituzten.

PPko legebiltzarkide Ainhoa Domaicari erantzunez egin ditu adierazpenok Zupiriak. Izan ere, adingabeak babestu ez izana aurpegiratu dio Domaicak, Jaurlaritza "beste alde batera" begira egon dela iritzita.

Horren aurrean, Zupiriak PPko legebiltzarkidearen hitzak kritikatu ditu, eta "ez dute oinarririk" esateaz gain, kontuz ibiltzeko eskatu dio, "adingabeak baitira".

"Norbaitek arau-hausteren bat egon dela edo eskubideren bat urratu dela pentsatzen badu, polizia-etxe batera joan eta salaketa bat jar dezala, balioa izan dezan", azpimarratu du.

Zer kontrol pasatzen dute udalekuek?
Bernedoko Udalekuetako hezitzaileek "gezurrak eta eraso transfobikoak" salatu dituzte
Ertzaintza Bernedoko udalekua ikertzen ari da, salaketa publiko baten ostean
Araba Udako kanpamentuak Eusko Jaurlaritza Sexu erasoak Umeak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Ana del Val
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arabako Foru Aldundiak adierazi duenez, inoiz ez dute kexarik jaso Bernedoko udalekuen inguruan

Ana Del Val Kultura eta Kirol diputatuak adierazi duenez, Arabako Foru Aldundia datozen egunetan bilduko da familiekin, haien testigantzak bertatik bertara ezagutzeko. Gainera,  udaleku horiei buruzko informazio guztia biltzen ari direla esan du, foru erakundeak zer neurri hartuko dituen ikusteko. "Guztiz salagarriak dira gertakari horiek", gaineratu du Del Valek.

Gehiago kargatu