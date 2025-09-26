DOKUMENTAZIOA
Nolako kontrolak pasa behar dituzte udalekuek?

Bernedoko udalekuen inguruan sortutako polemikaren ostean, horiek bete beharreko baldintzen inguruko eztabaida piztu da.

Bernedoko udalekua. Artxiboko irudia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bernedoko kasuak (Araba) udalekuek pasa behar dituzten kontrolen eta baldintzen inguruko eztabaida piztu du jendartean. 

Ertzaintza Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak abuztuan Bernedon (Araba) antolatutako udaleku pribatu batean gertatutakoa ikertzen ari da, hainbat familiak salaketa publikoa aurkeztu ondoren. Salaketa horren arabera, begiraleek 13 eta 15 urte bitarteko neska-mutilak elkarrekin dutxatzera “behartu" egiten zituzten.

Udaleku publikoak eta ekimen pribatuko udalekuak daude.

Hiru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak antolatzen dituzten udaleku publikoek kontrolak eta ikuskapenak gainditzen dituzte, eta argi definitutako protokoloak bete behar izaten dituzte. 

Pribatuek, berriz, jarduera lizentzia bat eskatu, eta non, noiz eta zenbat adingabe izango dituen jakinarazi behar dute.

Uda Araba Umeak Gizartea

Arabako Foru Aldundiak adierazi duenez, inoiz ez dute kexarik jaso Bernedoko udalekuen inguruan

Ana Del Val Kultura eta Kirol diputatuak adierazi duenez, Arabako Foru Aldundia datozen egunetan bilduko da familiekin, haien testigantzak bertatik bertara ezagutzeko. Gainera,  udaleku horiei buruzko informazio guztia biltzen ari direla esan du, foru erakundeak zer neurri hartuko dituen ikusteko. "Guztiz salagarriak dira gertakari horiek", gaineratu du Del Valek.

