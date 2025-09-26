DOCUMENTACIÓN
¿Qué controles pasan las colonias de verano?

Tras la polémica generada en torno a los campamentos de Bernedo, se ha abierto el debate sobre los requisitos que deben cumplir las colonias de verano.
Campamento de verano en Bernedo. Imagen de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Nolako kontrolak pasa behar dituzte udalekuek?
author image

EITB

Última actualización

El caso de Bernedo (Álava) ha avivado el debate sobre los controles y los requisitos que deben cumplir los campamento de verano.

La Ertzaintza investiga lo ocurrido en un campamento de verano privado organizado el pasado mes de agosto en Bernedo (Álava) por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, tras una denuncia pública presentada por varias familias. Según esa denuncia, los monitores y las monitoras “obligaban” a chicos y chicas de entre 13 y 15 años a ducharse de manera mixta.

Existen colonias públicas y campamentos de iniciativa privada.

Los udalekus públicos, que organizan las tres diputaciones y el Gobierno Vasco, pasan controles e inspecciones y cumplen protocolos claramente establecidos.

Los campamentos privados, por su parte, deben solicitar una licencia de actividad e informar sobre dónde, cuándo y cuántos menores van a participar. 

Verano Araba-Álava Niños Sociedad

Ana del Val
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Diputación de Álava afirma que nunca habían recibido ninguna queja sobre las colonias de Bernedo

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, ha afirmado que la Diputación Foral de Álava se va reunir en los próximos días con las familias afectadas para conocer de primera mano sus testimonios. Además, Del Val ha señalado están recabando toda la información sobre estas colonias para ver qué medidas va a tomar la institución foral. "Son unos hechos totalmente denunciables", ha añadido la diputada.
