¿Qué controles pasan las colonias de verano?

El caso de Bernedo (Álava) ha avivado el debate sobre los controles y los requisitos que deben cumplir los campamento de verano.

La Ertzaintza investiga lo ocurrido en un campamento de verano privado organizado el pasado mes de agosto en Bernedo (Álava) por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, tras una denuncia pública presentada por varias familias. Según esa denuncia, los monitores y las monitoras “obligaban” a chicos y chicas de entre 13 y 15 años a ducharse de manera mixta.

Existen colonias públicas y campamentos de iniciativa privada.

Los udalekus públicos, que organizan las tres diputaciones y el Gobierno Vasco, pasan controles e inspecciones y cumplen protocolos claramente establecidos.

Los campamentos privados, por su parte, deben solicitar una licencia de actividad e informar sobre dónde, cuándo y cuántos menores van a participar.