Bernedoko udalekuen erabiltzaileak: 'Dutxatzen gintuzten bitartean, monitoreak ere biluzik zeuden'
Duela 16 urte Bernedoko udalekuetan egon ziren bi neskaren testigantzak jaso ditugu. Haien esanetan, euren garaian jada gertatzen ziren salatutako gertakariak.
Nolako kontrolak pasa behar dituzte udalekuek?
Bernedoko udalekuen inguruan sortutako polemikaren ostean, horiek bete beharreko baldintzen inguruko eztabaida piztu da.
Arabako Foru Aldundiak adierazi duenez, inoiz ez dute kexarik jaso Bernedoko udalekuen inguruan
Ana Del Val Kultura eta Kirol diputatuak adierazi duenez, Arabako Foru Aldundia datozen egunetan bilduko da familiekin, haien testigantzak bertatik bertara ezagutzeko. Gainera, udaleku horiei buruzko informazio guztia biltzen ari direla esan du diputatuak, foru erakundeak zer neurri hartuko dituen ikusteko. "Guztiz salagarriak dira gertakari horiek", gaineratu du Del Valek.
Gizon batek bikotekide ohia hiru egunez atxiki du Gasteizko etxebizitza batean eta eraso egin dio
Gizona atxilotu egin dute agindu judizial bat urratzea eta bikotekideari lesioak egitea egotzita.
Erdi Aroko Azoka egingo dute asteburuan Gasteizen
Aurten lehen aldiz, Erdi Aroko kanpamentua Falerina lorategian jarriko dute, eta jarduerak egongo dira bertan egun osoan zehar. Gune horretan, bandoen arteko borrokak, tailerrak eta Erdi Aroko jarduera parte-hartzaileak egingo dira.
Itun soziopolitiko berrirako eskaintza dokumentua aurkeztu du Batuz Aldatu dinamikak, euskararen ezagutzaren unibertsalizazioan azpimarra jarrita
Euskararen etorkizuna bermatzeko hizkuntza politiketan ezinbesteko jotzen duen “jauziaren” oinarriak jasotzen ditu dokumentuak, betiere adostasun soziala oinarri hartuta. Erakunde eta instituzioak interpelatu ditu “politika publiko ausart eta anbiziotsuak” egin ditzaten.
Bilboko Kontxa eskola hustu dute transformadore batean izandako sute baten ondorioz
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ikastetxe barrutik ke asko ateratzen hasi da 08:50ean, eta ordu horretan barruan zeuden langileak eta ikasleak bertatik irtenarazi dituzte.
Bernedoko udalekuetako hezitzaileek “gezurrak eta eraso transfoboak” salatu dituzte
Hezitzaileek adierazpen bateratu batean argitu dute ez dela egia haur eta gazteak biluztera behartzen dituztela, eta dutxa mistoen inguruko eztabaida “transfobiaz betetako diskurtsoak” zabaltzeko erabili dela nabarmendu dute.
18 urteko mutil bat atxilotu dute Bilbon, beste bati labankadak ematea egotzita
Ertzaintzak 18 urteko mutil bat atxilotu zuen bart Abando auzoan, hilketa saiakera egotzita. Atxilotuak hainbat labankada eman dizkio biktimari.
Basaurin eta Bilbon sexu-erasoak egiteagatik bi aldiz atxilotu ondoren espetxeratu dute
Ertzaintzak gizon bat atxilotu du, Bilboko Udaltzaingoarekin elkarlanean, sexu-askatasunaren aurkako bi delitu egiteagatik, emakume bati telefono mugikor bat indarrez lapurtzen saiatzeagatik eta biktimari lagundu nahi zion gizonari lesioak eragiteagatik.