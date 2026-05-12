Ikertzaileek nabarmendu dute akusatuak "bere borondatez" bi aldiz aitortu zuela Lukas Agirre hil zuela

Halaber, agente batek adierazi du bigarren auzipetuak jakinarazi ziola krimenean erabilitako labana berea zela eta ustezko hiltzaileari berak eman ziola.

lukas agirre epaiketa juicio
Gipuzkoako Auzitegiko sala, Lukas Agirreren epaiketa hartzen duena. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, ikerketan parte hartu zuten ertzainen txanda izan da gaur. Zazpi agentek deklaratu dute epailearen aurrean, eta horietako bik nabarmendu dute ustezko hiltzaileak bi alditan "bere borondatez" aitortu zuela gazte hernaniarra hil izana; operazio buruan aurrean, lehendabizi, eta ofiziozko abokatuaren aurrean, ondoren. 

Hain zuzen, aitortza hori da Gipuzkoako Lurralde Auzitegian egiten ari diren epaiketaren gakoetako bat. Akusatuak ukatu egiten du hilketaren egilea dela, eta haren abokatuaren arabera, atxilotu ondoren egindako deklarazioak "derrigortuta" egin zituen. 

Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatu du labankaden egilearentzat, eta beste horrenbeste urteko zigorra labana eman zion gizonarentzat. Gertakarien egunean bi gizonezko horiekin zegoen emakumearentzat, berriz, hiru urteko kartzela eskatu du Ministerio Fiskalak, lagundu egin zielakoan. 

2022ko abenduan, Eguberri Egunean, hil zuten Agirre, bularraldean eta lepoan labana sartuta, Donostiako diskoteka ezagun batean kanpoaldean.  24 urte zituen, eta tokian bertan hil zen, odolustuta. 

Epaiketaren hirugarren saioan deklaratu duten ertzainek ikerketaren nondik norakoak azaldu dituzte. Batez ere, gertakariak izan eta ondorengo orduotan bildutako informazioa azaldu dute. Esan dutenez, hilketaren zenbait lekukok berehala izen-abizenekin identifikatu zuten ustezko hiltzailea, eta harekin zeuden bi lagunen ezaugarri zehatzak ere eman zituzten. 

Emandako datuei esker, berehala aurkitu eta atxilotu zituzten azken horiek, hilketa izan zen lekutik oso gertu. Halaber, ustezko egilearen amari telefonoz deitu zioten, semearekin polizia-etxera joan zedin, eta hala egin zuen.  

Bi ertzainek kontatu dute akusatu nagusiak,  hasiera batean deklaratzeari uko egin bazion ere, ondoren Ertzaintzako operazio buruaren aurrean "bere borondatez" aitortu zuela hilketa.  Horren aurrean, ofiziozko abokatua eskatu zuten, haren aurrean berriro deklarazioa hartzeko, eta berretsi egin zituen hasierako hitzak. Erabilitako labana edukiontzi batera bota zuela ere esan zuen. 

Beste agente batek, berriz, deklaratu du bigarren auzipetuak azaldu ziola hilketan erabilitako labana berea zela eta berak utzi ziola ustezko hiltzaileari. Hark ere adierazi zuen edukiontzi batera bota zutela arma. 

Halaber, ikertzaileek jakinarazi dute garai hartan akusatuak geolokalizaziorako eskumuturrekoa zeramala, eta horri eskerrak, hilketaren egunean egindako mugimendu guztiak jasota daudela.

