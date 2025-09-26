Campamento
Zupiria pide a las familias de los niños del campamento de Bernedo que denuncien si creen que hay delito

Ha sido después de que la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica haya acusado a las instituciones vascas "del PNV" de no proteger a estos menores y de mirar "hacia otro lado".
El consejero de Seguridad Bingen Zupiria
EITB

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha señalado que si algún padre o madre que ha enviado a sus hijos al campamento de Bernedo (Álava) cree que ha ocurrido algún delito "lo que tienen que hacer" es poner una denuncia en la Ertzaintza o en un juzgado.

Zupiria se ha referido en el pleno de control del Parlamento Vasco a las denuncias públicas de algunos familiares de los niños que acudieron a este campamento en las que aseguran que los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.

Ha sido después de que la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica haya acusado a las instituciones vascas "del PNV" de no proteger a estos menores y de mirar "hacia otro lado".

La Ertzaintza está investigando lo ocurrido pero el consejero ha reprochado a Domaica sus críticas por su "falta de fundamento" y le ha instado a tener cuidado porque se trata de menores.

"Si alguien cree que ha habido alguna infracción, que se ha violado algún derecho o ha habido algún delito que vaya a una comisaría y ponga una denuncia y si no no vale", ha respondido el consejero de Seguridad.


La Diputación de Álava afirma que nunca habían recibido ninguna queja sobre las colonias de Bernedo

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, ha afirmado que la Diputación Foral de Álava se va reunir en los próximos días con las familias afectadas para conocer de primera mano sus testimonios. Además, Del Val ha señalado están recabando toda la información sobre estas colonias para ver qué medidas va a tomar la institución foral. "Son unos hechos totalmente denunciables", ha añadido la diputada.
