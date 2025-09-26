Zupiria pide a las familias de los niños del campamento de Bernedo que denuncien si creen que hay delito
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha señalado que si algún padre o madre que ha enviado a sus hijos al campamento de Bernedo (Álava) cree que ha ocurrido algún delito "lo que tienen que hacer" es poner una denuncia en la Ertzaintza o en un juzgado.
Zupiria se ha referido en el pleno de control del Parlamento Vasco a las denuncias públicas de algunos familiares de los niños que acudieron a este campamento en las que aseguran que los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.
Ha sido después de que la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica haya acusado a las instituciones vascas "del PNV" de no proteger a estos menores y de mirar "hacia otro lado".
La Ertzaintza está investigando lo ocurrido pero el consejero ha reprochado a Domaica sus críticas por su "falta de fundamento" y le ha instado a tener cuidado porque se trata de menores.
"Si alguien cree que ha habido alguna infracción, que se ha violado algún derecho o ha habido algún delito que vaya a una comisaría y ponga una denuncia y si no no vale", ha respondido el consejero de Seguridad.
¿Qué controles pasan las colonias de verano?
Tras la polémica generada en torno a los campamentos de Bernedo, se ha abierto el debate sobre los requisitos que deben cumplir las colonias de verano.
Usuarias de los udalekus de Bernedo: 'Mientras nos duchaban, los monitores también estaban desnudos'
Recogemos testimonios de dos chicas que estuvieron en los udalekus de Bernedo hace 16 años. Aseguran que durante su estancia ya ocurrían los hechos denunciados actualmente.
La Diputación de Álava afirma que nunca habían recibido ninguna queja sobre las colonias de Bernedo
La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, ha afirmado que la Diputación Foral de Álava se va reunir en los próximos días con las familias afectadas para conocer de primera mano sus testimonios. Además, Del Val ha señalado están recabando toda la información sobre estas colonias para ver qué medidas va a tomar la institución foral. "Son unos hechos totalmente denunciables", ha añadido la diputada.
Los educadores de los udalekus de Bernedo denuncian "mentiras y ataques tránsfobos"
Los educadores aclaran en una declaración conjunta que no es cierto que se obligue a niños y jóvenes a desnudarse y destacan que el debate sobre las duchas mixtas se ha utilizado para difundir "discursos llenos de transfobia".