Zupiria pide a las familias de los niños del campamento de Bernedo que denuncien si creen que hay delito

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha señalado que si algún padre o madre que ha enviado a sus hijos al campamento de Bernedo (Álava) cree que ha ocurrido algún delito "lo que tienen que hacer" es poner una denuncia en la Ertzaintza o en un juzgado.



Zupiria se ha referido en el pleno de control del Parlamento Vasco a las denuncias públicas de algunos familiares de los niños que acudieron a este campamento en las que aseguran que los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.



Ha sido después de que la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica haya acusado a las instituciones vascas "del PNV" de no proteger a estos menores y de mirar "hacia otro lado".



La Ertzaintza está investigando lo ocurrido pero el consejero ha reprochado a Domaica sus críticas por su "falta de fundamento" y le ha instado a tener cuidado porque se trata de menores.



"Si alguien cree que ha habido alguna infracción, que se ha violado algún derecho o ha habido algún delito que vaya a una comisaría y ponga una denuncia y si no no vale", ha respondido el consejero de Seguridad.





