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Alertan de un brote de listeria en queso fresco de la marca Goya distribuido en la CAV

En el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.
listeria gazta queso
Foto: Irekia
Euskaraz irakurri: Listeria bakterioa atzeman dute EAEn banatutako Goya markako behi gazta batzuetan
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EITB

Última actualización

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha advertido de la presencia de listeria monocytogenes en dos lotes de queso fresco de vaca de la marca Goya y ha pedido a los consumidores que pudieran tenerlo que se abstengan de consumirlo.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ya alertó el pasado martes de esta situación tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón, y según la información disponible, el citado queso también se ha distribuido en la Comunidad Autónoma Vasca.

En concreto, se trata del producto Queso Latino con números de lote 011056 y fecha de caducidad 31 de mayo de 2026 y 021046 con fecha de caducidad 30 de mayo de 2026, en envase de plástico con un peso de 300 gramos y refrigerado.

En la nota difundida, el Departamento de Salud ha avisado de que en el caso de haber consumido alguno de estos productos y presentar sintomatología compatible con listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se acuda aun centro de salud.

También ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos. 

 

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