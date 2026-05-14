Alertan de un brote de listeria en queso fresco de la marca Goya distribuido en la CAV
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha advertido de la presencia de listeria monocytogenes en dos lotes de queso fresco de vaca de la marca Goya y ha pedido a los consumidores que pudieran tenerlo que se abstengan de consumirlo.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ya alertó el pasado martes de esta situación tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón, y según la información disponible, el citado queso también se ha distribuido en la Comunidad Autónoma Vasca.
En concreto, se trata del producto Queso Latino con números de lote 011056 y fecha de caducidad 31 de mayo de 2026 y 021046 con fecha de caducidad 30 de mayo de 2026, en envase de plástico con un peso de 300 gramos y refrigerado.
En la nota difundida, el Departamento de Salud ha avisado de que en el caso de haber consumido alguno de estos productos y presentar sintomatología compatible con listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se acuda aun centro de salud.
También ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.
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