Detenidos dos menores de 14 y 17 años por agredir a un taxista en Irun
La Ertzaintza ha detenido a dos menores de 14 y 17 años por agredir el mes pasado en Irun a un taxista, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las sesiones sufridas, ha informado este sábado el Departamento vasco de Seguridad.
Los hechos sucedieron el pasado mes de abril, en el casco viejo de Irun, donde un grupo de chavales salió al paso del vehículo que circulaba por la zona y arrojó un líquido a su interior por una ventanilla abierta.
El taxista salió a recriminarles el acto y, dos de ellos le golpearon en la cara provocándole una fractura en la mandíbula y una lesión en el oído.
La víctima, un hombre de 58 años quedó aturdida y tendida en la vía pública. Una vez recuperado, se dirigió a un centro hospitalario donde fue asistido y, días más tarde, intervenido quirúrgicamente.
Tras la denuncia interpuesta ante la Ertzaintza, los recursos policiales que llevaron a cabo la investigación pudieron identificar a los dos presuntos autores de la agresión, dos menores que fueron localizados este viernes en Irun y detenidos por un delito de lesiones.
Los dos menores, que cuentan con un amplio historial delictivo pese a su corta edad, han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha dictaminado la puesta en libertad de uno de ellos y el ingreso en un centro educativo al más joven de los dos.
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