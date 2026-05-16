Investigan a un jesuita de Pamplona por un presunto abuso sexual contra un joven mayor de edad
El sacerdote fue detenido ayer viernes por la Policía Foral y este sábado ha pasado a disposición judicial, que ha decidido su puesto en libertad provisional. Se investiga la entidad del delito y si puede haber más víctimas.
Un jesuita está siendo investigado en Pamplona por un presunto abuso sexual "contra un joven mayor de edad".
Según ha informado la Policía Foral a Orain, la víctima es un joven de 18 años y el delito se habría producido en unos ejercicios espirituales. La instrucción trata de esclarecer lo ocurrido así como si pudiera haber más víctimas.
La Compañía de Jesús ha emitido un comunicado en el que ha indicado que "tanto la Compañía como el propio jesuita denunciado están colaborando con las autoridades policiales a cargo de la investigación y estarán a su disposición durante todo el proceso" y ha añadido que conforme a su protocolo interno, ha adoptado varias medidas respecto al jesuita denunciado.
Dichas medidas son la prohibición de ponerse en contacto, "por cualquier forma o medio" con la supuesta víctima, su familia o su entorno más cercano; la prohibición de tener contacto con menores o con personas adultas en situación de vulnerabilidad; y la prohibición de publicar noticias o mensajes, de cualquier tipo, en las redes sociales de las que disponga. en España añadido que no va hacer ninguna valoración al respecto "por respeto a la presunta víctima y al principio de presunción de inocencia del denunciado".
La Compañía ha añadido que no va hacer ninguna valoración al respecto "por respeto a la presunta víctima y al principio de presunción de inocencia del denunciado", pero ha denunciado en su nota su compromiso "inequívoco" de "crear entornos seguros", destacando la adopción de medidas para "la prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada que pueda producirse en nuestras obras".
Asimismo, ha resaltado su compromiso con "la transparencia y la justicia" y ha animado a denunciar ante la justicia "cualquier información relevante sobre una posible situación de abuso o maltrato en el seno de nuestras obras".
En este sentido, ha recordado que cuenta con un canal único de denuncias para comunicar cualquier información de este tipo.
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