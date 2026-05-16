UEMA presenta 10 medidas urgentes para frenar el retroceso del euskera en los municipios euskaldunes

Otxandio acoge este sábado el Día de los Municipios Euskaldunes, una fiesta organizada por UEMA y el Ayuntamiento de la localidad. 121 ayuntamientos conforman actualmente la Mancomunidad de Municipos euskaldunes, pero el día de hoy es "el día de todos los municipios euskaldunes, no sólo de los que pertenecen a UEMA", explican desde la institución, ya que hace tiempo que se decidió que el día fuera el punto de reunión de todos los municipios euskaldunes, formen parte o no de UEMA.

Actualmente, se calcula que 175 municipios de Euskal Herria cuentan con más del 70 % de la población euskaldun, "unos municipios que están haciendo una aportación enorme a la normalización del euskera", han remarcado.

Por la mañana, representantes de las 121 localidades que conforman UEMA han celebrado su Asamblea General anual en Mainondo, y al mediodía ha tenido lugar un acto institucional en la plaza del pueblo, en la que han participado representantes de instituciones públicas, del mundo del euskera y de diversos ámbitos, como Joseba Lozano, director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco; Isaac Amezaga, director de Euskera de la Diputación Foral de Bizkaia; y Aingeru Mimentza, responsable de comunicación del Consejo Asesor del Euskera.

El presidente de UEMA, Martín Aramendi, ha señalado los retos de futuro y ha considerado imprescindible poner en marcha "diez medidas urgentes"para "atajar el proceso de desaparición de las zonas denominadas 'arnasgune'".

Las 10 medidas propuestas por UEMA:

1. Garantizar que todos los servicios públicos que prestan el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y las Diputaciones Forales en los municipios vascoparlantes se presten en euskera.

2. Establecer la obligación de que el paisaje lingüístico sea en euskera en los municipios euskaldunes.

3. Adoptar las medidas necesarias para que los planes, proyectos e iniciativas a desarrollar en los municipios euskaldunes no afecten negativamente al euskera.

4. Puesta en marcha de dinámicas de liberaciones para la euskaldunización del personal de hostelería.

5. Reducir los ratios de euskaldunización-alfabetización y garantizar la gratuidad en todos los niveles.

6. Establecer el euskera como eje en la educación de personas adultas en las medidas de inmersión social para la población recién llegada.

7. Puesta en marcha de modelos de inmersión lingüística en la euskaldunización de niños y jóvenes recién llegados.

8. Establecer medidas que permitan que los niños y jóvenes de los municipios euskaldunes realicen todo el proceso de aprendizaje en las zonas euskaldunes.

9. Adoptar medidas para integrar a los niños de familias vulnerables en actividades de tiempo libre en euskera.

10. Adoptar medidas jurídicas para que todo el personal municipal sea euskaldun y se garantice el funcionamiento de los ayuntamientos en euskera.