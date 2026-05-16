Detenido un hombre por robar móviles y carteras a los jugadores durante un partido en Abadiño

Un hombre, de 28 años, ha sido detenido como presunto autor del robo de teléfonos móviles y carteras a los jugadores de un equipo de fútbol que disputaban un partido en Abadiño (Bizkaia).



El suceso tuvo lugar en la noche de este viernes, cuando a la finalización del encuentro, que se había disputado en las instalaciones del barrio abadiñotarra de Matiena, una docena de jugadores se percataron de que les habían sustraído sus pertenencias, según ha informado el departamento de Seguridad.

Los agentes desplazados al lugar observaron daños en la puerta de acceso a los vestuarios, que había sido forzada, y las pesquisas realizadas junto con la Policía Local les condujeron a la localización de los teléfonos móviles en una lonja de Durango.



Tras identificar a sus ocupantes e inspeccionar el local, los ertzainas localizaron una mochila en cuyo interior se encontraban los teléfonos móviles, así como una chaqueta de abrigo y dos carteras. Los objetos sustraídos fueron restituidos a sus propietarios.