Afectados por el impago de lotería de Igorre, con esperanza tras el arresto del presidente del club

La detención del presidente del equipo de rugby de Igorre (Bizkaia) por el impago de participaciones premiadas de la Lotería de Navidad ha generado cierta "esperanza" en "que se haga justicia" entre las personas afectadas, que ya han presentado 132 denuncias por los casi 3 millones de euros que el club aún no ha abonado.



"Teníamos esperanzas de que se investigase cuanto antes y le detuviesen. Es una noticia muy esperada, no se le ha visto por Igorre en todo este tiempo", ha expresado en declaraciones a EFE una de las afectadas, quien considera que los directivos del club, "si tan sin querer lo han hecho y tan mal se sienten", deberían asumir también algún tipo de responsabilidad.



No obstante, reconoce que "es muy difícil que devuelvan el dinero", cuando ya lo han destinado a "un cochazo y una entrada a su casa", y reitera que "ha habido tongo" en la forma de realizar unos pagos que "han sido muy negros".



"Tengo pocas esperanzas de cobrar mis papeletas, no he ganado nada, pero si me tengo que gastar dinero en que se haga justicia, yo feliz", reconoce la damnificada, que advierte: "Vamos a seguir peleando, a por todas".



La Ertzaintza detuvo ayer por la tarde en Durango (Bizkaia) al presidente del equipo Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, Unai Zuluaga, por presuntos delitos de estafa y administración desleal, según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, y sigue en dependencias policiales.



El responsable del club, de 53 años, había sido requerido previamente por la Ertzaintza para personarse en dependencias policiales y será puesto a disposición judicial tras finalizar las diligencias de la Ertzaintza.

