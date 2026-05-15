Una persona herida grave tras un intento de okupación en Errekaleor
Una persona permanece ingresada con lesiones graves tras los incidentes ocurridos en las últimas horas en el entorno del barrio de Errekaleor, en Vitoria-Gasteiz, en un contexto de tensión entre personas vinculadas a la antigua fábrica de URSSA y residentes del propio espacio.
Según el relato difundido por Errekaleor Auzo Askea, un grupo de unas quince personas procedentes del entorno de URSSA habría intentado acceder por la fuerza a viviendas del barrio durante la jornada, en varios episodios de tensión previos al ataque principal.
Fuentes del Departamento de Seguridad han precisado que los primeros avisos relacionados con estos hechos se registraron ya durante la tarde del miércoles. A las 16:13 horas, una llamada al 112-SOS Deiak alertó de que un grupo de entre 10 y 12 personas quería asentarse en Errekaleor y que la asociación del barrio no les daba permiso, lo que estaba generando discusiones. La Ertzaintza acudió entonces al lugar.
Además, según datos facilitados por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz, a las 19:14 horas una persona solicitó una ambulancia para atender a otra persona que permanecía inconsciente en el suelo en Errekaleor. La patrulla desplazada confirmó que se había producido un intento de ocupación presuntamente protagonizado por personas procedentes de los pabellones de URSSA y que había sido repelido por residentes de Errekaleor mediante el uso de objetos contundentes.
La Policía Local señala que la persona herida presentaba marcas de pelea en un brazo, aunque finalmente no necesitó traslado hospitalario. Los agentes realizaron varias identificaciones y abrieron un atestado de oficio.
Posteriormente, a las 19:17 horas, varias llamadas al 112 y un aviso de la Policía Local reclamaron de nuevo la presencia de la Ertzaintza por una pelea entre varias personas. La Policía autonómica volvió a intervenir y mantuvo presencia policial en la zona.
El colectivo Errekaleor Auzo Askea asegura que posteriormente, ya de madrugada, decenas de personas llegaron al barrio armadas con palos, hierros y piedras y atacaron directamente la zona, lo que dejó varios heridos, uno de ellos de carácter grave. En su comunicado, indican que la persona herida grave presenta fracturas en el cráneo y continúa ingresada.
Fuentes de Seguridad han añadido que, a las 23:55 horas, la Ertzaintza activó un Plan de Prevención de conflictos relacionados con armas blancas en las inmediaciones de Errekaleor, en el que identificó a diez personas.
Más tarde, a la 1:47 horas, una nueva llamada al 112 alertó a la policía de una posible agresión en el barrio. Como resultado de esa actuación, dos personas fueron propuestas para sanción por infracciones de Seguridad Ciudadana.
Errekaleor ha advertido además de la posibilidad de nuevos incidentes en los próximos días y sostiene que existen testimonios que apuntan a una planificación previa de los ataques.
En un segundo comunicado, el colectivo ha acusado a la Ertzaintza de haber facilitado o permitido los hechos.
Por su parte, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha defendido que la Ertzaintza actuó para garantizar el orden y la seguridad, proteger a las personas y evitar desórdenes, a petición de ciudadanos y de la Policía Local.
Zupiria ha insistido en que la función policial no es decidir sobre la ocupación de viviendas, sino mantener la seguridad pública, y ha rechazado las acusaciones del colectivo.
El Partido Popular de Vitoria-Gasteiz también ha denunciado lo ocurrido y ha pedido medidas urgentes para abordar la situación de la ocupación en la ciudad.
Por su parte, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha considerado que el enfrentamiento entre los okupas del barrio de Errekaleor y los de la fábrica en desuso de URSSA revela que "la okupación ideológica y la marginal no se llevan bien" porque "en la okupación existe clasismo".
Lo ocurrido en este barrio, ha señalado Etxebarria, es "un incidente de okupas enfrentándose a otros okupas", de "okupas denunciando el intento de okupación de otros okupas". Esto constituye una "situación un tanto berlanguiana que no tiene ninguna gracia" y que espera que "se quede en un suceso aislado".
"Tan okupas son unos como otros. No hay okupas buenos y malos", ha recalcado la alcaldesa, que rechaza tanto la okupación ideológica como la marginal, algo que no hacen otras formaciones políticas, ha deslizado.
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