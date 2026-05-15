El Departamento vasco de Industria, Transición Energética, y Sostenibilidad ha emitido la autorización administrativa previa para el proyecto de parque solar 'FV Krabelin Solar', que prevé instalar 10 500 placas en el municipio alavés de Ayala con una potencia de 6 megavatios.



El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este viernes la resolución de Industria en la que se recoge que la empresa responsable, Ventaja Solar 13, SL, deberá solicitar la autorización administrativa de construcción en el plazo de 15 meses.



Asimismo, recuerda que se deberán incorporar las medidas protectoras y correctoras indicadas en el informe ambiental del proyecto.



Esta planta, que cuenta con la oposición del Ayuntamiento de Ayala, prevé instalar 10 500 módulos y su correspondiente línea de evacuación subterránea. El presupuesto previsto por la empresa es de 4,1 millones de euros.



Además de esta autorización el departamento ha emitido otra resolución, esta vez en sentido contrario, para denegar la autorización al promotor del proyecto del parque eólico 'Kastillo' en los términos municipales de Otxandio y Ubide (Bizkaia) y Lagutio (Álava).



El BOPV publica también esta decisión fundamentada en la declaración de impacto ambiental desfavorable para este parque proyectado por la empresa Plauri S.L. que, con un coste estimado de 20,5 millones de euros, preveía levantar cuatro aerogeneradores con 5 MW de potencia cada uno.



En la declaración se constataba que se querían situar en zonas de sensibilidad alta a la instalación de este tipo de infraestructuras por la presencia de aves protegidas.