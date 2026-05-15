Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 15 de mayo de 2026:

- Culpable de asesinato por matar a Maialen Mazón: El jurado popular ha declarado culpable de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco al hombre acusado de matar a Maialen Mazon. El veredicto, adoptado por ocho votos a favor y uno en contra, considera probado que acabó voluntariamente con la vida de la joven alavesa. El jurado no ha apreciado, sin embargo, las agravantes de género ni de ensañamiento.

- Asamblea en Tubos Reunidos: La mayoría sindical de la planta de Tubos Reunidos en Amurrio (ELA, LAB y ESK) han convocado una asamblea para decidir si siguen o no con la huelga indefinida. LAB se ha mostrado dispuesto a debatir, mientras que ESK apuesta por prolongarla.

- Aviso amarillo por precipitaciones persistentes: Bizkaia y Gipuzkoa están bajo aviso amarillo por precipitaciones persistentes hasta las 21:00 horas. En Navarra, Aemet mantiene activo un aviso amarillo por lluvias en la vertiente cantábrica hasta las 15:00 horas.

- Crisis en el Gobierno de Navarra: El Gobierno de Navarra afronta una crisis de gobierno sin precedentes, a un año de las elecciones. La división mostrada por PSN y Geroa Bai en la votación sobre el concierto educativo ha desatado la crisis.