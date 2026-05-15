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Será noticia: Veredicto del asesinato de Maialen Mazón, asamblea en Tubos Reunidos, aviso amarillo por precipitaciones y crisis en el Gobierno de Navarra

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
GRAFCAV2860. VITORIA, 04/05/2026.-Primera sesión del juicio con jurado popular al presunto asesino (en la imagen) de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su asesinato en mayo de 2023. EFE / L. Rico
La pareja de Maialen Mazón, acusado del asesinato de la joven en 2023, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Álava. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizona, Tubos Reunidoseko asanblada, abisu horia euriagatik eta krisia Nafarroako Gobernuan
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 15 de mayo de 2026:

Culpable de asesinato por matar a Maialen MazónEl jurado popular ha declarado culpable de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco al hombre acusado de matar a Maialen Mazon. El veredicto, adoptado por ocho votos a favor y uno en contra, considera probado que acabó voluntariamente con la vida de la joven alavesa. El jurado no ha apreciado, sin embargo, las agravantes de género ni de ensañamiento.

- Asamblea en Tubos Reunidos: La mayoría sindical de la planta de Tubos Reunidos en Amurrio (ELA, LAB y ESK) han convocado una asamblea para decidir si siguen o no con la huelga indefinida. LAB se ha mostrado dispuesto a debatir, mientras que ESK apuesta por prolongarla.

Aviso amarillo por precipitaciones persistentes: Bizkaia y Gipuzkoa están bajo aviso amarillo por precipitaciones persistentes hasta las 21:00 horas. En Navarra, Aemet mantiene activo un aviso amarillo por lluvias en la vertiente cantábrica hasta las 15:00 horas.

- Crisis en el Gobierno de Navarra: El Gobierno de Navarra afronta una crisis de gobierno sin precedentes, a un año de las elecciones. La división mostrada por PSN y Geroa Bai en la votación sobre el concierto educativo ha desatado la crisis. 

Titulares de Hoy Juicios Violencia machista Vitoria-Gasteiz Asesinatos Industria Amurrio Araba-Álava Alertas Meteorológicas Elecciones al Parlamento de Navarra 2023 PSN Geroa Bai Política Sociedad

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