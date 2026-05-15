Será noticia: Veredicto del asesinato de Maialen Mazón, asamblea en Tubos Reunidos, aviso amarillo por precipitaciones y crisis en el Gobierno de Navarra
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 15 de mayo de 2026:
- Culpable de asesinato por matar a Maialen Mazón: El jurado popular ha declarado culpable de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco al hombre acusado de matar a Maialen Mazon. El veredicto, adoptado por ocho votos a favor y uno en contra, considera probado que acabó voluntariamente con la vida de la joven alavesa. El jurado no ha apreciado, sin embargo, las agravantes de género ni de ensañamiento.
- Asamblea en Tubos Reunidos: La mayoría sindical de la planta de Tubos Reunidos en Amurrio (ELA, LAB y ESK) han convocado una asamblea para decidir si siguen o no con la huelga indefinida. LAB se ha mostrado dispuesto a debatir, mientras que ESK apuesta por prolongarla.
- Aviso amarillo por precipitaciones persistentes: Bizkaia y Gipuzkoa están bajo aviso amarillo por precipitaciones persistentes hasta las 21:00 horas. En Navarra, Aemet mantiene activo un aviso amarillo por lluvias en la vertiente cantábrica hasta las 15:00 horas.
- Crisis en el Gobierno de Navarra: El Gobierno de Navarra afronta una crisis de gobierno sin precedentes, a un año de las elecciones. La división mostrada por PSN y Geroa Bai en la votación sobre el concierto educativo ha desatado la crisis.
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El jurado popular declara culpable de asesinato al acusado de matar a Maialen Mazón
Tras conocerse el veredicto, en el que no se considera probado que el acusado actuara en estado de embriaguez ni bajo un colapso mental, todas las acusaciones han mantenido sus peticiones de pena de 45 años de prisión por los delitos de asesinato, dos delitos de aborto y abandono de menor.
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