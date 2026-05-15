TRÁFICO
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Tráfico complicado en las carreteras por la lluvia y las balsas de agua

Un desprendimiento ocurrido en Bermeo afecta a la carretera BI-631 y el tráfico está siendo regulado por semáforo.

VITORIA, 11/07/20.- Dos personas se refugian de la lluvia y el granizo caido hoy viernes en Vitoria por el paso de la DANA por el norte del pais. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO

Lluvia en Vitoria-Gasteiz. Foto de archivo: EFE

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EITB

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La lluvia y las balsas de agua unido a la densidad de tráfico está dificultando la circulación en las carreteras vascas. 

Un desprendimiento ocurrido en la carretera BI-631, a la altura de Bermeo. A consecuencia de ello, un carril ha tenido que ser cortado. Mientras tanto, el tráfico está siendo regulado por semáforo.

Por otra parte, el accidente de un vehículo en el corredor del Txorierri (BI-30) ha obligado a cortar un carril, a su paso por Barakaldo, en sentido Galdakao. Por ello, se han generado retenciones. 

Debido a las inclemencias meteorológicas, las autoridades recomiendan circular con precaución. 

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