Aiaran 10.500 plakako eguzki-parke bat egiteko baimena eman du Jaurlaritzak
Aiarako Udala ez dago ados parke hori eraikitzearekin, zeinak 10.500 modulu eta lurrazpiko ebakuazio-linea instalatzea aurreikusten duen. Enpresak 4,1 milioi euroko aurrekontua aurreikusi du.
Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailak aldez aurreko administrazio-baimena eman du 'FV Krabelin Solar' eguzki-parkearen proiekturako. Proiektu horrek Aiaran 10.500 plaka jartzea aurreikusten du, 6 megawatteko potentziarekin.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) ostiral honetan argitaratu du Industriaren ebazpena. Bertan jasotzen denez, Ventaja Solar 13, SL enpresa arduradunak 15 hilabeteko epean eskatu beharko du eraikitzeko administrazio-baimena.
Era berean, gogorarazi du proiektuaren ingurumen-txostenean adierazitako neurri babesle eta zuzentzaileak sartu beharko direla.
Baimen horretaz gain, sailak beste ebazpen bat eman du, kontrakoa hori, eta ezezkoa eman dio Otxandio, Ubide (Bizkaia) eta Lagutio (Araba) udalerrietan 'Kastillo' parke eolikoaren proiektuari.
EHAAn argitaratu da ebazpen hori ere, eta bertan argudiatzen denez, Plauri S.L. enpresak parke horretarako proiektatutako ingurumen-inpaktuaren adierazpena aurkakoa izan da. 20,5 milioi euroko kostu zenbatetsiarekin, lau aerosorgailu altxatzea aurreikusten zuen, bakoitza 5 MWko potentziarekin.
Ingurumen-txostenean azaltzen denez, sentikortasun handiko eremuan jarri nahi ziren aerosorgailu horiek, hegazti babestuak dauden lekuan, eta hortik Administrazioaren ezezkoa.
