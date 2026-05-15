Bilbao se prepara para acoger las finales de rugby europeo el fin de semana del 22-23 de mayo
La capital vizcaína acogerá el fin de semana del 22 y 23 de mayo las grandes finales europeas de rugby, lo que causará afecciones reseñables en movilidad, tráfico y transporte público.
Precisamente, este viernes, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, las tres instituciones impulsoras de este evento deportivo, han dado a conocer el operativo de movilidad y seguridad que seguirán durante esos días. Se trata de un operativo coordinado cuyo objetivo es que tanto la ciudadanía vasca como las personas seguidoras de los cuatro equipos finalistas puedan disfrutar al máximo del mejor rugby europeo los días 22 y 23 de mayo.
La final de la EPCR Challenge Cup 2026 que enfrentará al Montpellier Hérault Rugby y Ulster Rugby comenzará a las 21:00 horas del viernes 22 de mayo, y la final de la Investec Champions Cup 2026 entre los equipos Leinster Rugby y Union Bordeaux Bègles comenzará a las 15:45 horas del sábado 23 de mayo. Ambos partidos se jugarán en el estadio de San Mamés.
La celebración de ambas finales provocará una serie de afecciones en el tráfico y el transporte público en Bilbao, principalmente en las zonas cercanas al estadio de San Mamés y el parque de Doña Casilda, lugar donde estará ubicada la Champions Rugby Village, 'fan zone' oficial del evento, que estará abierta ambos días a partir de las 11:00 horas en horario ininterrumpido hasta las 01:00 horas.
El operativo prevé cortes de tráfico, suspensión de aparcamientos, modificaciones en la OTA y restricciones en la red de tranvía, entre otras afecciones, que se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de BIlbao. Las autoridades han recomendado moverse en transporte público y la utilización del parking de BEC (con conexión directa a San Mamés).
Seguridad y emergencias
El departamento de Seguridad, desde la viceconsejería de Protección Civil, activará la Fase de Emergencia: Situación 0 del LABI. Esto NO supone la activación del LABI, el Consejo Asesor del LABI no tendrá que reunirse, pero sí estar localizado. Desde el Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi se realizarán funciones de seguimiento, evaluación y previsión de las dos jornadas mediante una Mesa Técnica que estará ubicada en el Centro de Coordinación de Emergencias SOS DEIAK.
Por otro lado, desde la Dirección de Protección Civil se ha preparado un dispositivo de bomberos y bomberas, distribuidos en los parques de Miribilla y Deusto, además de presencia en el propio estadio de San Mamés.
Asimismo, el equipo inspector de Protección Civil revisará las diferentes estructuras de la Champions Rugby Village del parque de Doña Casilda.
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