Un total de 800 pacientes vascos han aceptado operarse en centros concertados
El Gobierno Vasco ha remitido formalmente una carta al Ministerio de Sanidad solicitando una reunión para explorar la posible transferencia de las competencias del Estatuto Marco: “Si el Ministerio no actúa, solicitamos explorar la vía de transferencia de competencias para poder ejercer plenamente las funciones necesarias".
Un total de 800 pacientes que llevaban más de 150 días esperando una intervención quirúrgica han confirmado su derivación a centros concertados, una medida que ha permitido frenar el crecimiento de la lista de espera y garantizar la atención de los casos más urgentes, según ha informado este viernes el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Alberto Martínez, consejero de Salud del Gobierno Vasco, ha subrayado que “la prioridad es garantizar la seguridad y la atención de los pacientes”, poniendo a su disposición todas las opciones disponibles.
El impacto de la huelga estatal de médicos contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad ha tenido un efecto directo en la actividad asistencial pública y ha producido un incremento de demoras, lo que ha obligado al Departamento de Salud a priorizar la asistencia de pacientes más vulnerables y a ofrecer la opción de derivación a los que lo acepten.
El consejero ha explicado que, tras más de tres semanas de huelga y ante la previsión de que continúe, se ha producido un incremento de hasta 1800 pacientes con esperas superiores a los 180 días.
Martínez ha criticado la falta de avances en la negociación entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga del Estatuto Marco, señalando que “en el último mes no se ha producido ningún diálogo”. Por ello, ha asegurado que "el Gobierno Vasco mantiene todas las alternativas para proteger a la ciudadanía". En este sentido, Martínez ha subrayado que la prioridad es la seguridad del paciente y la continuidad de la actividad asistencial.
Ante esta situación, ha anunciado que el Gobierno Vasco ha remitido formalmente una carta al Ministerio de Sanidad solicitando una reunión para explorar la posible transferencia de las competencias vinculadas al Estatuto Marco. “Si el Ministerio no actúa, solicitamos explorar la vía de transferencia de competencias para poder ejercer plenamente las funciones necesarias en defensa de la atención sanitaria de la ciudadanía”, ha dicho.
En ese escrito, Martínez advierte de que en las últimas semanas no ha habido ningún gesto de diálogo entre el Ministerio y los representantes del personal médico y que, si nada cambia, podrían mantenerse dos semanas más de paro en el próximo mes y medio, "sin descartar una huelga indefinida".
Martínez ha concluido recordando que el informe oficial emitido esta misma semana por el Ministerio de Sanidad sitúa a Euskadi como la comunidad autónoma que más invierte en salud, tanto por habitante como por profesional.
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