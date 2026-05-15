EAEko 800 pazientek onartu dute itunpeko zentroetan ebakuntza egitea
Eusko Jaurlaritzak gutun bat igorri dio formalki Osasun Ministerioari, Esparru Estatutuaren eskumenen transferentzia aztertzeko bilera bat eskatzeko: “Ministerioak ezer egiten ez badu, eskumenen transferentziaren bidea aztertzeko eskatzen dugu, herritarren osasun-arreta defendatzeko beharrezkoak diren funtzioak erabat bete ahal izateko”.
Ebakuntza kirurgiko baten zain 150 egun baino gehiago zeramatzaten 800 pazientek berretsi egin dute itunpeko zentroetarako deribazioa. Neurri horri esker, itxaron-zerrendaren gorakada geldiarazi ahal izan da, eta premiazko kasuen arreta bermatu, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ostiral honetan jakitera eman duenez.
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak azpimarratu duenez, "lehentasuna pazienteen segurtasuna eta arreta bermatzea da”, eta eskura dauden aukera guztiak haien eskura jarri ditu.
Azken asteotan medikuek Osasun Ministerioak proposatutako Esparru Estatutuaren aurka Estatuan egindako grebak eragin handia izan du itxaron-zerrendetan. 2025eko abenduaz geroztik izan diren greba-asteek zuzeneko eragina izan dute asistentzia-jarduera publikoan, eta atzerapenak areagotu egin dira. Hori dela eta, Osasun Sailak lehentasuna eman behar izan dio pazienterik kalteberenen asistentziari, eta deribazioaren aukera eskaini die onartzen dutenei.
Osasun Sailburuak azaldu duenez, hiru aste baino gehiagotan egin den grebaren ondoren eta jarraituko duela aurreikusita, 180 egunetik gorako itxaronaldia duten pazienteen kopurua 1.800era igo da.
Lan-gatazkari dagokionez, sailburuak kritikatu egin du Osasun Ministerioaren eta Esparru Estatutuaren inguruko greba-batzordearen arteko negoziazioan aurrerapausorik lortu ez izana, eta, adierazi duenez, “azken hilabetean ez da elkarrizketarik egin”. Hortaz, Eusko Jaurlaritzak "irekita ditu herritarrak babesteko aukera guztiak". Martinezek azpimarratu du Sailaren lehentasunak pazienteen segurtasuna eta asistentzia-jardueraren jarraitutasuna direla.
Egoera horren aurrean, iragarri du Eusko Jaurlaritzak gutun bat bidali diola formalki Osasun Ministerioari bilera bat eskatzeko, Esparru Estatutuari lotutako eskumenak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari transferitzeko aukera aztertzeko. "Ministerioak ezer egiten ez badu, eskumenen transferentziaren bidea aztertzeko eskatzen dugu, herritarren osasun-arreta defendatzeko beharrezkoak diren funtzioak erabat bete ahal izateko", esan du.
Idatzi horretan, Martinezek ohartarazi du azken asteetan ez dela inolako elkarrizketa-keinurik egon Ministerioaren eta medikuen ordezkarien artean, eta, ezer aldatzen ez bada, baliteke beste bi asteko lanuztea izatea datorren hilabete eta erdian, "greba mugagabea baztertu gabe".
Azkenik, Martinezek gogorarazi du aste honetan bertan Osasun Ministerioak egindako txosten ofizialaren arabera Euskadi dela osasun-arloan gehien inbertitzen duen autonomia-erkidegoa, bai biztanleko, bai profesionaleko.
