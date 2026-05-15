Podemosek tasa turistiko "progresiboagoa, malguagoa eta udalentzat erabilgarriagoa" adostu du EAJ-PSErekin

Alderdi moreak azpimarratu duenez, egindako zazpi zuzenketek ahalbidetuko dute tarifen aplikazioan "progresibitatea" ezartzea eta udalek errekarguak eta salbuespenak ezarri ahal izateko "malgutasuna" izatea.

Podemos Euskadi

Podemos Euskadiko ordezkariak, gaur, prentsaurrekoan. EITB

EITB

Turismo egonaldien gaineko tasa 2027ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean Euskal Autonomia Erkidegoan, Podemosek EAJ eta PSE-EErekin lorturiko akordioaren ondotik. Alderdi morearen arabera, akordioak "zerga turistikoa progresiboagoa, malguagoa eta udalentzat erabilgarriagoa" ahalbidetuko du. 

Alderdi moreak zazpi zuzenketa aurkeztu zizkion hiru batzar nagusietan tramitazio bidean den Foru Arauaren proiektuari, "anbizio handiagoko" tasa turistikoa izateko. Besteak beste, tarifen aplikazioan "progresibitatea" eta udalek errekarguak eta salbuespenak ezarri ahal izateko "malgutasuna" eskatu zituzten zuzenketa horietan. "Zerga progresiboagoa, malguagoa eta udalentzat erabilgarriagoa lortu dugu", nabarmendu dute Podemosetik.

Richar Vaquero Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak eta Miren Echeveste Podemosen Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak eman dituzte akordioaren inguruko xehetasunak, Donostian gaur goizean eskaini duten prentsaurrekoan.

Vaqueroren arabera, akordioa "oso onuragarria" izango da Euskadirentzat, eta "anbizio handiagoko zerga turistikoa, justuagoa eta udalerri bakoitzaren errealitatera egokituagoa" izatea ahalbidetuko du. 

Turismo eredu jasangarri eta orekatu batera bidean, pauso garrantzitsua dela nabarmendu du. 

Podemosek foru arauari egindako aldaketak

1- Salbuespena desgaitasuna edo menpekotasuna duten pertsonen laguntzaileei zabaltzea

Bigarren eta hirugarren mailako menpekotasuna edo % 65tik gorako menpekotasuna dutenei aplikatuko zaien salbuespena pertsona horiekin bidaiatzen dutenei ere ezarriko zaie. Salbuespena pertsonako laguntzaile bati aplikatuko zaio. 

2- Tarifen taulan aldaketak

Tarifen aplikazioan "progresibitatea" ezarriko da. Horren arabera, "inpaktu" gehien duenak gehiago ordainduko du, gurutzaontziak edota erabilera turistikorako etxebizitzak, kasu. 

3- Gehienez 6 egun

Pertsonako gehienez 6 egun zergapetuko dira (5etik 6ra aldatuko da), egonaldi bakoitzeko. 

4- Intentsitate turistikoaren kontzeptua

Foru arauak intentsitate turistikoaren kontzeptua aurreikusten du, hots, plaza turistiko kopuruaren eta udalerri bakoitzeko biztanleriaren arteko erlazioa. Horren arabera, karga turistiko gehien duten Udalek malgutasuna izango dute, nahi izanez gero, errekargu bat aplikatzeko. 

5- Hobariak

Udalek % 100eko hobariak aplikatu ahalko dituzten kasu gehiagotan, ostatu plazak eta intentsitate turistikoa aintzat hartuta. Esaterako, hobari hori aplikatu ahal izango da gehienez 25 plaza dituzten udalerrietan eta % 1eko turismo intentsitatea eta 75 ostatu-plaza baino gutxiago dituzten herrietan. 

6- Errekargoak

Turismoak presio gehiago eragiten duten udalerrietan, % 50erainoko errekargoak aplikatu ahalko dituzte udalek. 

7- Ebaluazioa eta jarraipena

Foru araua ebaluatu eta berrikusiko da bi urtez behin, indarrean sartzen denetik. 

Hiru foru arauak ekainean zehar onartuko dira hiru Batzar Nagusietan. Gipuzkoaren kasuan, datorren asteazkenean Ogasun batzordean onartuko da, eta, aurrerago, Batzar Nagusietako osoko bilkuran. Araban, hilabete honen amaieran egingo dute eta Bizkaian ez dago datarik oraindik. 

Arabako eta Gipuzkoako Batzar Nagusietan EAJ-PSE-EE koalizioak ez du gehiengorik, eta ezinbestean oposizioko talderen baten babesa behar du, arau hau aurrera ateratzeko. 

Euskadi Turismo Podemos Euskadi EAJ-PNV PSE EE Politika

