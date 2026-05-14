TURISMOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Podemos Euskadik akordioa lortu du EAJrekin eta PSE-EErekin EAEn tasa turistikoa ezartzeko

Alderdi moreak aurreratu duenez, bihar emango dituzte itunaren xehetasunak, Donostian egingo duten prentsaurrekoan. Turismo egonaldien gaineko zergaren Foru Arauaren proiektua tramitazio bidean dago Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusietan.

MADRID, 31/08/2025.- Varios turistas transitan por la terminal T4 del aeropuerto de Madrid Barajas a su regreso de las vacaciones de agosto, este domingo. EFE/Daniel González
Artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Podemos Euskadik akordioa lortu du EAJrekin eta PSE-EErekin egonaldi turistikoen gaineko zerga Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko. Akordioaren xehetasunak bihar aurkeztuko dituzte Donostian, prentsaurreko batean, Richar Vaquero Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak, Miren Echeveste Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak eta Victor Lasa Donostiako Udaleko bozeramaileak.

Alderdi moreak zazpi zuzenketa aurkeztu zizkion hiru batzar nagusietan tramitazio bidean den Foru Arauaren proiektuari, "anbizio handiagoko" tasa turistikoa izateko. Besteak beste, tarifen aplikazioan "progresibitatea" eta udalek errekarguak eta salbuespenak ezarri ahal izateko "malgutasuna" eskatu zituzten zuzenketa horietan. 

Ondoren, negoziazioak abiatu zituzten hiru foru gobernuetako ordezkariekin, eta gaur zabaldutakoaren arabera, akordioa ixtea lortu dute.

Arabako eta Gipuzkoako batzar nagusietan EAJ-PSE-EE koalizioak ez du gehiengorik, eta ezinbestean oposizioko talderen baten babesa behar du, arau hau aurrera ateratzeko. 

Eguneko Titularrak Euskadi Turismo Gipuzkoa Bizkaia Araba Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X