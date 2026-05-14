Nafarroako Parlamentuak urtebeteko luzamendua onartuta, itunpeko sareko 14 ikasgelak ez dira itxiko datorren ikasturtean
UPNk bultzatutako ekimenak erregionalisten, PPren eta Voxen aldeko botoak jaso ditu. EH Bildu eta Geroa Bai abstenitu egin dira, eta PSNk eta Contigo Zurekin alderdiek kontra bozkatu dute.
Negoziatzeko epea azken minutura arte baliatu duten arren, Geroa Bai eta PSN gobernu bazkideen arteko zatiketa hezkuntza alorrean ezin izan dute ekidin. UPNk aurkeztutako foru lege proposamenak aurrera egin du Nafarroako Parlamentuan, eta horrenbestez, luzamendu bat onartu da egun indarrean dauden itunpeko eskoletako ikasgela guztiak beste urtebetez mantentzeko. Hala, Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariak iragarritako itunpeko 14 gelen itxiera ez da gauzatuko 2026-2027 ikasturtean.
Itunpeko gelei eutsi bakarrik ez, ratio orokorrak murriztea ere ahalbidetuko du hainbat kasutan gaur onartutako legeak. UPN, PP eta Vox alderdien aldeko botoekin eta EH Bilduren eta Geroa Bairen abstentzioarekin egin du aurrera arauak. PSN eta Contigo Zurekin abstenitu egin dira.
UPNk aurkeztutako testuak jasotzen duenez, Foru Legearen helburua da "oreka" lortzea "familien eskarien" eta "baliabideen eraginkortasunaren" artean, tokian tokiko "errealitate demografikoei" entzunez. Horretarako, beharrezkoa jotzen da gela kopuruak eta ratioak zehazteko irizpideak "malgutzea", eskola publikoetan zein itunpekoetan.
Arauak urtebeteko luzamendua jasotzen du, kontzertuen eguneratzea lantzeko. Modu horretan, egungo ikasgelen argazkiari eutsiko zaio hurrengo ikasturtean.
Ikasleen onarpen prozesuari dagokionez, arauak dio ratio kopurua murrizteko aukera egongo dela 2027-2028 ikasturtean, hori ere bi sareetan.
Zortzi zuzenketa
Orotara zortzi zuzenketa aurkeztu dizkiote legeari, eta horietatik lauk egin dute aurrera, UPNk aurkeztu duen bakarrak, eta EH Bilduren, hiruk. Erregionalisten emendakina 2027-2028 ikasturtean ratioak murriztearekin lotutakoa zen, eta koalizio abertzalearenek legearen titulua aldatzea, sarrera ezabatzea eta kontzertuen berritzeari buruzko ebazpena baliogabetzea eskatzen zuten.
PSNk eta Contigo Zurekinek zuzenketa guztien kontra bozkatu dute.
Erreakzioak
Bilkura amaitu eta berehala, Javier Remirez Nafarroako Gobernuko lehen presidenteordeak bilera batera deitu ditu PSN, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin gobernukideak, "legealdia amaitu arte, edo haratago, sinatutako konpromiso politikoa aztertzeko eta, hala badagokio, berresteko".
"Nafarroako Gobernuak legegintzaldi honetan sinatutako akordio programatikoarekiko erabateko konpromisoa adierazten du, baita, jakina, urte hauetan zehar sinatu ditugun aurrekontu- eta sektore-akordioekiko akordioak ere", esan du Nafarroako Gobernuko lehen presidenteordeak, hedabideen aurrean egin duen agerraldian.
Bere aldetik, Pablo Azcona Geroa Baiko bozeramaileak "egoera lehengoratzeko" eskatu dio Maria Chivite presidenteari, "egonkortasuna eta kideen arteko ulermena bermatuz". "Geroa Bairen ustez, ez genuke gaur gertatu den egoerara iritsi behar", adierazi du Azconak, eta negoziatzeko ahalegina egin dutela adierazi du.
Koalizio abertzaleko kideak azpimarratu duenez, "argitu beharrekoa da nola gobernatzen den koalizioan, nola lortzen diren akordioak eta nola hartzen diren erabakiak, hezkuntza bezalako gaietan".
Carlos Guzman Contigo Zurekin taldeak Parlamentuan duen eledunak, berriz, ziurtatu du Geroa Bairekin bazkide gisa zuten "konfiantza hautsi" dela.
