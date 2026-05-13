Nafarroako ikastolek uste dute oraindik badagoela "negoziatzeko tarterik" hezkuntza itunen inguruan
Nafarroako Parlamentuak UPNren lege-proposamena eztabaidatuko du ostegun honetan, ikasgelak aldatzeko irizpideak finkatzea helburu duena.
Nafarroako ikastolen komunitateak adierazi du oraindik badagoela "negoziatzeko tarterik" hezkuntza itunen inguruko akordioa lortzeko. Izan ere, ikastolen ustez, PSNren eta Geroa Bairen arteko hasierako akordioak ez ditu jasotzen azken asteetan plazaratu dituzten eskaerak.
Geroa Baik asteazken honetan bertan adierazi du PSNrekin lortutako ituna "arriskuan" ikusten duela. Koalizio nazionalistaren arabera, sozialisten proposamena eta haiek Lizarrako ikastolaren inguruan aurkeztutakoa oso urrun daude batetik bestera.
Josu Reparaz Nafarroako Ikastolen Elkarteko zuzendariak prentsaurrekoan azaldu duenez, "beti dago negoziatzeko tarte bat". Reparazen hitzetan, "gaur eta bihar artean alderdiek bigarren aukera bat izan dezakete, akordioak ez baitira betiko aliantzak. Atzera egiteko, gehitzeko, hobetzeko eta ekarpenak egiteko aukera badago".
Ostegun honetan Nafarroako Parlamentuan UPNren lege-proposamena eztabaidatuko dela eta, Reparazek azpimarratu du "une hori iritsi arte" elkarrizketarako aukerak zabalik jarraitzen duela. "Ikastolok beti sustatu dugu elkarrizketa egoera hau desblokeatzeko oinarrizko tresna gisa", gaineratu du zuzendariak.
Bestalde, Oier Sanjurjo Nafarroako Ikastolak elkarteko presidenteak gaitzetsi egin du PSNren eta Geroa Bairen arteko ituna, "nahasgarria" dela iritzita. Sanjurjoren ustez, akordioak ez ditu kontuan hartzen Nafarroako gizarteak eta hezkuntza komunitateak eskatutakoak: "Gaur, berriz ere, frogatu da ikastoletako gelak ixteko erabakia arbitrarioa dela. Zer gertatuko da ikastoletako zazpi gela horiekin?".
Sanjurjok ohartarazi du ikastolen etorkizuna mugatu nahi dutela, eta horrekin batera, "Nafarroa osoa euskaraz saretzen jarraitzeko mugak" jarri nahi dituztela. Hori dela eta, Parlamentuko alderdi guztiei eskatu die entzun ditzatela hezkuntza komunitatearen eskaerak. "Ez dago ezer argi, eta horrek ezustean harrapatu gaitu; ez dakigu zer gertatuko den zazpi ikasgela horiekin", adierazi du Sanjurjok.
