Zurekin Nafarroa: “Hautsi egin da Geroa Bairengan geneukan konfiantza”
Carlos Guzman Zurekin Nafarroaren Parlamentuko bozeramaileak adierazi duenez, Geroa Bairekin zuten konfiantza "hautsi" egin da, UPNk hezkuntza itunduaren inguruan egindako lege proposamenaren bozketan abstenitu egin baita.
Geroa Baik esku hartzeko eskatu dio Chiviteri, gobernukideak berriro adiskidetu daitezen
Pablo Azcona Geroa Bairen bozeramaileak Maria Chivite Nafarroako presidenteari eskatu dio "egoera bideratzeko, leheneratzeko, egonkortasuna bermatzeko eta gobernukideek elkar uler dezaten bermatzeko". Horretara mintzatu da, UPNk proposatutako itunpeko hezkuntzari buruzko lege proposamena onartu ostean.
Nafarroako gobernukideak banatuta atera dira legegintzaldi honetan izan den eztabaida tirabiratsuenetik
Lehen presidenteordeak biltzera deitu ditu PSN, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin, "legealdia amaitu arte, eta gero ere bai, sinatutako konpromiso politikoa aztertzeko eta, hala badagokio, berresteko". Testuinguru horretan, "konpromisoa" eskatu die alderdiei.
Nafarroako Parlamentuak urtebeteko luzamendua onartuta, itunpeko sareko 14 ikasgelak ez dira itxiko datorren ikasturtean
UPNk bultzatutako ekimenak erregionalisten, PPren eta Voxen aldeko botoak jaso ditu. EH Bildu eta Geroa Bai abstenitu egin dira, eta PSNk eta Contigo Zurekin alderdiek kontra bozkatu dute.
Geroa Baik eta PSNk ikasgelen auzian itxitako akordioa kolokan, iragarri eta ordu gutxira
Geroa Baik ohartarazi du ez dagoela adostutakoa betzeko bermerik, PSNk "jarrera aldatu ezean". Sozialistek koalizioari eskatu diote "hausnartzeko" eta "konpromisoari eusteko".
Euskal Gardentasun Legeak aurrera egin du, oposizioaren babesik gabe
Gardentasunaren Euskal Lege berriak informazio publikorako sarbidea, herritarren parte-hartzea eta lobbyen jarduera arautuko ditu. Araua EAJren eta PSEren babesarekin atera da aurrera, eta oposizio osoak baztertu du, uste baitute ez dela nahikoa eta anbiziorik gabekoa dela.
PSNk eta Geroa Baik behin betiko hautsi dituzte hezkuntza itunen inguruko negoziazioak
PSNren, Geroa Bairen eta EH Bilduren arteko elkarrizketak hautsi egin dira Nafarroako Parlamentuan, eta ez dago akordiorik itunpeko sareko 14 unitate ixtea saihesteko. Zuzenketen bozketak erabakiko du orain UPNk hezkuntza itunen inguruan bultzatutako lege proposamenak aurrera egiten duen ala ez.
Nafarroako ikastolek uste dute oraindik badagoela "negoziatzeko tarterik" hezkuntza itunen inguruan
Nafarroako Parlamentuak UPNren lege-proposamena eztabaidatuko du ostegun honetan; ikasgelak aldatzeko irizpideak finkatzea du helburu horrek.
Pradalesek uste du Vatikanora egindako bisitarekin Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremana indartu egin dela
Imanol Pradales lehendakariak Leon XIV.a aita santua agurtu du Vatikanoko audientzia orokorrean, eta, ondoren, ia ordubetez bildu da Pietro Parolin Estatu idazkariarekin. "Balio sinboliko eta instituzional handiko topaketa izan da, Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremana sendotzeko aukera" ematen duela ziurtatu du.