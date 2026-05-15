Euskadin inbertsio ekonomiko iraunkorra arintzeko legea iragarri du Pradalesek
Imanol Pradales lehendakariak iragarri duenez, Eusko Jaurlaritza osatzen duten alderdiek, EAJk eta PSE-EEk, jarduera ekonomiko jasangarria errazteko eta arintzeko premiazko neurrien lege-proposamen bat aurkeztuko dute datozen asteetan. Gogorarazi du Politika Orokorreko azken osoko bilkuran konpromisoa hartu zuela Euskadin inbertsio-proiektu estrategikoak martxan jartzea errazteko bide azkar bat prestatzeko. Ekimenaren helburua "autobide arautzaile" gisa definitu duena sortzea da, epe administratiboak legezko berme guztiekin murriztea eta herrialdearen garapen ekonomikorako lehentasunezkotzat jotzen diren proiektuak bizkortzea ahalbidetuko duena.
Gauerdian amaituko da hauteskunde kanpaina Andaluzian. Inkesta guztiek Juanma Moreno PPko hautagaia jotzen badute ere irabazle, ikusteko dago Voxen botoak beharko dituen ala ez gobernatzeko. PSOEk, berriz, Maria Jesus Montero hautagaiarekin azken minutura arte ahalegindu nahi du azken urteotan galdutako boto-emaileak berreskuratzen.
Zalantza nagusi bat dago igandeko hauteskundeei begira: PPk gehiengo osoa lortuko ote duen ala Voxen babesa beharko ote duen. Andaluzia ezkerraren gotorlekua zen, baina eskuina hegemonikoa da gaur egun. “Ezkerreko indarren higadura eta eztabaida politikoaren gai nagusien aldaketa giltzarriak izan dira”, adierazi du Ainara Villaño politologoak.
Podemos Euskadik akordioa lortu du EAJrekin eta PSE-EErekin EAEn tasa turistikoa ezartzeko
Alderdi moreak aurreratu duenez, bihar emango dituzte itunaren xehetasunak, Donostian egingo duten prentsaurrekoan. Turismo egonaldien gaineko zergaren Foru Arauaren proiektua tramitazio bidean dago Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusietan.
Euskadiko Gardentasun Legearen gakoak: informazio publikorako sarbidea, kontrol handiagoa eta kexa-postontzia
Gardena izeneko organo independenteak legea betetzen dela bermatuko du. Sektore publikoko administrazio, organismo eta erakunde guztiak eta pribatuak hartuko dituen jarduera-eremua izango du, baldin eta ez betetzea Euskadira mugatzen bada.
Zurekin Nafarroa: “Hautsi egin da Geroa Bairengan geneukan konfiantza”
Carlos Guzman Zurekin Nafarroaren Parlamentuko bozeramaileak adierazi duenez, Geroa Bairekin zuten konfiantza "hautsi" egin da, UPNk hezkuntza itunduaren inguruan egindako lege proposamenaren bozketan abstenitu egin baita.
Geroa Baik esku hartzeko eskatu dio Chiviteri, gobernukideak berriro adiskidetu daitezen
Pablo Azcona Geroa Bairen bozeramaileak Maria Chivite Nafarroako presidenteari eskatu dio "egoera bideratzeko, leheneratzeko, egonkortasuna bermatzeko eta gobernukideek elkar uler dezaten bermatzeko". Horretara mintzatu da, UPNk proposatutako itunpeko hezkuntzari buruzko lege proposamena onartu ostean.
Nafarroako gobernukideak banatuta atera dira legegintzaldi honetan izan den eztabaida tirabiratsuenetik
Lehen presidenteordeak biltzera deitu ditu PSN, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin, "legealdia amaitu arte, eta gero ere bai, sinatutako konpromiso politikoa aztertzeko eta, hala badagokio, berresteko". Testuinguru horretan, "konpromisoa" eskatu die alderdiei.
Nafarroako Parlamentuak urtebeteko luzamendua onartuta, itunpeko sareko 14 ikasgelak ez dira itxiko datorren ikasturtean
UPNk bultzatutako ekimenak erregionalisten, PPren eta Voxen aldeko botoak jaso ditu. EH Bildu eta Geroa Bai abstenitu egin dira, eta PSNk eta Contigo Zurekin alderdiek kontra bozkatu dute.
Geroa Baik eta PSNk ikasgelen auzian itxitako akordioa kolokan, iragarri eta ordu gutxira
Geroa Baik ohartarazi du ez dagoela adostutakoa betzeko bermerik, PSNk "jarrera aldatu ezean". Sozialistek koalizioari eskatu diote "hausnartzeko" eta "konpromisoari eusteko".