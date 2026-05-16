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El crucero Ambition con 30 infectados por el brote de norovirus llega a Galicia

LA CORUÑA, 16/05/2026.- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, atracó este sábado en el puerto español de La Coruña (noroeste) con treinta personas infectadas a bordo, según el último balance médico. En el muelle de trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior se encargará de inspeccionar la nave y decidir si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad, según informó el Gobierno español. EFE/ Cabalar
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Norovirusak kutsatutako 30 lagun daramatzan Ambition gurutzaontzia Galiziara iritsi da
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EITB

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Tras varias horas de análisis, 1600 pasajeros han recibido permiso para salir del barco para hacer turismo. El lunes hará escala en el Puerto de Bilbao.

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