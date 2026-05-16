El crucero Ambition con 30 infectados por el brote de norovirus llega a Galicia
Tras varias horas de análisis, 1600 pasajeros han recibido permiso para salir del barco para hacer turismo. El lunes hará escala en el Puerto de Bilbao.
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La Ertzaintza recibió hasta el pasado domingo un total de 132 denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, que no tiene fondos para hacer frente al pago de casi 3 millones que le demandan los afectados.
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