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Identificadas tres personas en el barrio Errekaleor de Vitoria-Gasteiz, junto a bates y mochilas con piedras

Identificadas tres personas en el barrio Errekaleor de Vitoria-Gasteiz, junto a bates y mochilas con piedras
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hiru pertsona identifikatu dituzte Gasteizko Errekaleor auzoan, beisboleko bateekin eta harriz betetako motxilekin
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EITB

Última actualización

El miércoles se registraron varios enfrentamientos, cuando unos okupas intentaron entrar en edificios del barrio y sus residentes se opusieron. Todo ese material ha sido incautado y se ha identificado a las tres personas, dos hombres de 24 y 31 años y una mujer de 26.

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