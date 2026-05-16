BIZKAIA
Gizon bat atxilotu dute Abadiñon partida bat jokatzen ari ziren futbolariei mugikorrak eta diru-zorroak lapurtzeagatik

Futbol partida Matienan jokatu zen, eta dozena bat jokalari konturatu ziren lapurtu egin zietela.
19/4/2025
Ertzaintza. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

28 urteko gizon bat atxilotu dute, Abadiñon (Bizkaia) partida bat jokatzen ari ziren futbol talde bateko jokalariei telefono mugikorrak eta diru-zorroak lapurtzea egotzita.

Gertaera ostiral gauean izan zen, Abadiñoko Matiena auzoko instalazioetan jokatutako partidab. Dozena bat jokalarik euren gauzak lapurtu zizkietela ikusi zuten.

Aldageletan sartzeko atea indarrez irekia izan zela egiaztatu zuen Ertzaintzak. Hortik abiatu zuten ikerketa, eta sakelako telefonoak Durangoko lonja batean zeudela jakin zuten.

Barruan zeudenak identifikatu eta lokala miatu ondoren, ertzainek motxila bat aurkitu zuten, barruan telefono mugikorrak, beroki bat eta bidiru-zorro zituena. Lapurtutako objektuak jabeei itzuli zizkieten.

